Острови Інішкеа розташовані за три кілометри від материка, пише 24 Канал з посиланням на Express. Цей архіпелаг вважається прихованим скарбом Ірландії. Саме тут можна знайти одні з найкрасивіших пляжів країни.

Читайте також Мадейра – найпопулярніший острів для відпочинку: його порівнюють з Гаваями

Чим вражають острови Інішкеа?

Острови багаті на дику фауну: тут мешкають колонії тюленів та чисельна кількість морських птахів. Затишні бухти приваблять до купання охочих у теплі дні.

У відвідувачів особливе захоплення викликають пляжі з м’яким білим піском. Архіпелаг складається з двох островів – Інішкеа Північної та Інішкеа Південної, що розділені вузькою протокою. Північний острів є більшим, а територія вкрита вересом, травами й чагарниками.

Дістатися до острова можна лише морем. У літній сезон місцеві жителі організовують регулярні екскурсії човном й тури з гідом. На островах збереглися руїни християнського монастиря з житлами-вуликами. Колись тут панувала монастирська спільнота, але згодом перетворилася на рибальське поселення.

Тепер більшу частину року Інішкеа залишається безлюдною. Туристи сюди приїжджають лише сезонно, переважно влітку. Мандрівники, які сюди навідалися, діляться захопленими враженнями. Вони відзначають просторі маршрути для прогулянок селом, підйом до найвищих точок острова з панорамним видом на океан та можливістю поплавати на пляжах з білим піском.

Якщо замовити гіда, то морська подорож триватиме 50 хвилин. Під час неї можна більше дізнатися про узбережжя, скелі, колонії тюленів та морських птахів, роблячи поїздку насиченішою та пізнавальною.

Як виглядають острови Інішкеа: дивіться відео

Куди відправитися на відпочинок у Європі?

Мандрівникам пропонують 5 маловідомих європейських напрямків для спокійного відпочинку у 2026 році, пише Daily Mail. До списку входить Тренчин у Словаччині, Гент у Бельгії, Кемпер у Франції, Турин в Італії та Познань у Польщі. Кожне місто пропонує унікальні культурні та архітектурні пам'ятки, а також ідеальні періоди для відвідування зі святковими заходами та фестивалями.

Що ще варто прочитати?