Українка @olhajourney, яка живе в Іспанії, розповіла про 5 неймовірно красивих місць, про які ви швидше за все ще не чули. Про це повідомляє 24 Канал.

Що це за маловідомі місця в Іспанії, які вражають з першого погляду?

El Canon Rojo – це природний каньйон з червоними скелястими стінами, який розташований біля міста Теруель. Це місце нагадує американський Гранд Каньйон, та при цьому тут зовсім нема туристів. Як розповіли у блозі Mas Alla De La Ciudad, щоб прогулятися каньйоном, можна обрати різні маршрути. Найпростіший з них триває близько 1 години, а пройти його можуть навіть діти, оскільки дорогою нема різких схилів.

Особливо вражаючим каньйон є на заході сонця, коли він стає ще червонішим.



Червоний каньйон в Іспанії / Фото Mas Alla De La Ciudad

Національний парк Ordesa y Monte Perdido – слова будуть зайвими, щоб описати всю красу цього місця. У парку є все – каньйони, водоспади, долини і навіть третя за висотою точка Піренеїв у 3 350 метрів. Найстаріший національний парк Іспанії в Піренеях охороняється ЮНЕСКО і пропонує безліч пішохідних маршрутів різної складності.



Національний парк у Піренеях / Фото Depositphotos

El Tablado – це високогірне селище на острові Ла-Пальма, що належить до Канарського архіпелагу. Воно точно сподобається тим, хто мріє про Гаваї і вже відвідав Тенеріфе та Мадейру.

Як пише Clariso, це селище розташоване в муніципалітеті Гарафія і тут здається, наче час зупинився. Сьогодні у El Tablado живе лише 41 місцевий мешканець, хоча у минулому це було процвітаюче поселення з населенням у близько 400 людей.

Якщо ви вже на острові Ла-Пальма, то обов'язково відвідайте Poris de Candelaria – маленьке рибальське селище, яке розташоване посеред величезної морської печери. Це місце здається абсолютно нереальним – наче його змалювали з мультика.



Селище розташоване прямо в печері / Фото Paul Bacon

В Іспанії є навіть місце, в якому можна відчути себе у Шотландії – це кліф Acantilado el Bolao. Це зелене урвище взагалі не схоже на решту ланшдафту Іспанії, що в черговий раз показує настільки ця країна різноманітна.

Українка розповіла про унікальні місця в Іспанії: відео

Яке місто в Іспанії найкраще підходить для життя?

Українка, яка переїхала в Іспанію, вважає, що живе в найкращому місті. Що цікаво, це зовсім не Мадрид чи Валенсія. Це місто називається Ла-Корунья і розташоване воно на північному заході країни. Температура повітря тут ніколи не опускається нижче за позначку +15 градусів, ціни доволі доступні – кімнату можна орендувати за 350 євро.

Найбільше перевага Ла-Коруньї в тому, що вона розташована на березі Атлантичного океану, а тому тут завжди найгарніші краєвиди.