Що варто знати про оренду автомобіля на Мадейрі?

На Мадейрі оренда авто робить пересування по острову максимально зручним. Автомобіль можна взяти через локальні сервіси, обираючи повну страховку, оренду без депозиту та авто з автоматичною коробкою передач – це значно спрощує поїздки.

Машину можна забрати як в аеропорту, так і у Фуншалі. Важливо фіксувати всі нюанси під час отримання, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Витрати на оренду авто на Мадейрі невисокі: за понад півсотні кілометрів по острову платили лише 24 євро, що робить автомобіль не розкішшю, а засобом свободи пересування.

Також туристи на платформі Reddit розказали про свій досвід оренди автомобіля на Мадейрі. Всі дороги добре позначені, а тунелі з'єднують більшість маршрутів. Після виїзду з Фуншала трафік майже відсутній. Google Maps працює добре, але рекомендується заздалегідь завантажити офлайн-карти на випадок відсутності інтернету.

Оренда авто на Мадейрі значно дешевша за таксі – і це факт. Дороги на автострадах хороші, у містах вузькі, а в сільській місцевості можуть бути круті й звивисті. Водії дотримуються стандартів безпеки, а більшість стандартних автомобілів – механіка, але автомати також доступні без проблем.

Що ще треба знати туристам про відпочинок на Мадейрі?