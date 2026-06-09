Туристка з України @n.ann_life відвідала Японію і зізналася, що багато фактів, які часто називають міфами, насправді виявилися чистою правдою. Від особливостей повсякденного життя до культурних звичок – деякі речі в Японії справді можуть вразити навіть досвідчених мандрівників.

Читайте також 2300 гривень за морозиво: як туристів "розводять" на гроші у Римі

Які міфи про Японію виявилися правдою?

1. Ціни на їжу у японських супермаркетах менші, ніж в Україні і країнах Європи. Інша туристка з України також розповідала, що чеки у японських кафе і ресторанах у 2 – 3 рази нижчі, ніж у київських.

2. Японці ніколи не переходять дорогу на червоне світло. Навіть якщо це ніч і не має жодного автомобіля.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

3. Автомати з водою є скрізь – навіть в горах. Це досить зручно, бо не треба шукати магазини.

4. У Японії майже ніхто не говорить англійською.

Можливо, лише в якихось елітних магазинах, або ж вам просто пощастить натрапити на працівника, який знає англійську,

– розповіла українка.

5. На вулицях Японії дуже чисто. Це стосується і міст, і сіл, і навіть локацій на природі – тут ви не побачите недопалків чи іншого сміття на землі.

6. У Японії є багато закладів з європейською кухнею і дизайном, але ціни у них дорожчі, ніж в азійських ресторанах.

7. Японці дійсно дуже скромні. Навіть коли сміються, вони часто прикривають рот рукою.



Культура у Японії дуже відрізняється від європейської / Фото Depositphotos

Що ще варто знати про Японію?

Японію визнали однією з найкращих країн для подорожі у 2026 році. 37% опитаних туристів назвали поїздку у цю країну найкращою відпусткою за останні 10 років.

Експерти дали кілька порад, які допоможуть туристам зекономити у Японії. По-перше, якщо ви плануєте багато подорожувати між містами, то варто придбати JR Pass на 7 днів. Він коштує майже 15 тисяч гривень, але покриває пересування всіма видами транспорту – автобусами, поромами і навіть швидкісним потягом "Сінкансен".

По-друге, житло вигідніше бронювати не заздалегідь, а вже на місці. А, по-третє, бюджетним мандрівникам краще обирати непопулярні туристичні напрямки, бо, наприклад, у Кіото ціни значно вищі.