Хельсинки известен не только своей архитектурой на поверхности, но и масштабной подземной инфраструктурой, которая простирается под всем городом. Здесь расположены укрытия, транспортные узлы, культурные пространства, спортивные комплексы и даже места для отдыха и развлечений.
Многие из этих объектов активно используются в повседневной жизни, делая подземное пространство полноценной частью городской системы. Всего под городом насчитывают около 10 миллионов кубометров подземных пространств и сотни различных объектов, постоянно функционирующих. Со ссылкой на Helsingin kaupunki и This is Finland рассказываем самые интересные детали.
Какие локации можно найти под землей в Хельсинки?
- Музейные и культурные пространства
Подземные залы, например Amos Rex, стали известными художественными площадками, где современное искусство интегрировано в городское пространство. Также значительная часть Musiikkitalo расположена под землей и объединяет концертные залы, репетиционные пространства и учебные аудитории.
Планировка подземного пространства / фото Mistosite
- Религиозные и архитектурные объекты
Temppeliaukio Church, известная как "церковь в скале", является одним из самых популярных туристических мест, выдолбленных непосредственно в гранитной породе. Уникальность города в том, что строительство в скале стало частью городской планировки еще с середины 20 века.
- Спорт и развлечения под землей
В городе работают подземные спортивные комплексы, в частности бассейны, фитнес-залы и даже картинг-трассы, как в Formula Center Helsinki. Также популярностью пользуются подземные игровые пространства, где детские площадки работают круглый год независимо от погоды.
Спортивная локация / фото Mistosite
- Транспорт и городская инфраструктура
Основа подземного города – это метро и тоннели, в частности система Helsinki Metro, которая проходит под десятками районов и объединяет город в единую сеть. Многие станции спроектированы так, чтобы в случае необходимости выполнять также функцию укрытий.
Helsinki Metro / фото TripAdvisor
В Хельсинки подземные пространства не являются закрытыми или "резервными", они активно используются ежедневно. Здесь работают спортзалы, бассейны, паркинги, репетиционные залы и даже пешеходные переходы между зданиями в центре города. Такая модель позволяет поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии и делает пространства знакомыми для жителей.
