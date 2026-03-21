Мировой отчет о счастье снова назвал самую счастливую страну мира, и уже не первый год подряд этот статус удерживает Финляндия, рассказывает BBC. Государство уверенно возглавляет рейтинг около десятилетия, демонстрируя стабильный уровень благосостояния и качества жизни.

Местные объясняют это просто: здесь работает система. Высокий уровень доверия между людьми, доступная медицина и образование, социальная поддержка и чувство безопасности создают комфортную среду для жизни. К этому добавляется еще одна важная деталь – это близость к природе, которая для финнов является частью повседневности.

Какие города стоит увидеть туристу в Финляндии?

Столица Хельсинки идеально подойдет для спокойного городского отдыха: здесь сочетаются современный дизайн, искусство, гастрономия и близость к морю и природе. Всего в нескольких минутах от центра есть леса, острова и пляжи, а традиционные сауны стали неотъемлемой частью жизни.

Для тех, кто мечтает о настоящей зиме и атмосферу сказки, стоит отправиться в Рованиеми – сердца Лапландии, рассказывает Lonely Planet. Здесь можно покататься на собачьих упряжках, увидеть северное сияние или даже посетить резиденцию Санта-Клауса.

Город Тампере поражает сочетанием индустриальной архитектуры и творческой атмосферы. Старые фабрики превратились в музеи, рестораны и арт-пространства, а рядом – озера и одна из старейших саун страны. Любителям зимних курортов понравится Юлляс – менее людное, но очень атмосферное место с идеальным снегом и даже сауной прямо в гондоле.

Летом стоит обратить внимание на Аландские острова – архипелаг, где можно путешествовать на велосипедах или лодках, наслаждаясь тишиной и природой. Для культурного отдыха подойдет Куопио – город среди озер с музеями, галереями и живописными пейзажами, или Савонлинна, известный своим средневековым замком и оперным фестивалем.

А если хочется максимально погрузиться в северную экзотику, стоит посетить Инари – центр саамской культуры, где можно узнать больше о традициях коренных народов. Не менее интересным является и Турку – бывшая столица с богатой историей, фестивалями и одной из лучших гастросцен страны.

А для настоящих любителей природы обязательным пунктом станет Национальный парк Урхо Кекконен – огромная территория дикой природы с лесами, реками и шансом увидеть северных оленей или даже медведей.

