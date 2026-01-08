Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Pollifrom.

Які локації варто відвідати в Італії та чому?

Українка, яка вже тривалий час живе в Італії, поділилася місцями, які обрала б для подорожей і радить іншим – подалі від туристичного ажіотажу, але з тією ж самою італійською красою.

Замість популярного напрямку Амальфі вона радить звернути увагу на Чиленто. Узбережжя тут не менш мальовниче, зате без натовпів туристів і хаосу, який давно став візитівкою розкручених курортів.

Де подорожувати в Італії / інстаграм pollifrom

Альтернативою Венеції може стати Кіоджа. Тут така ж атмосфера каналів і човнів, але життя міста належить не туристам, а рибалкам – саме вони формують справжній ритм і характер цього місця. Замість Мілана вона пропонує Бергамо. Більшість знає його лише через аеропорт, однак місто здатне приємно здивувати, особливо своєю верхньою частиною, яка нічим не поступається Мілану за красою та атмосферою.

І нарешті, замість переповненої Тоскани – Умбрія. Тут такі ж виноградники й старовинні міста, але значно більше автентики та відчуття справжньої Італії без туристичного шуму.

Обов'язково відкрийте для себе світ оливкової олії. Кожен регіон Італії має свій унікальний смак і характер оливкової олії, і Умбрія тут – яскравий виняток, пише Italy Sergeta. Варто забронювати екскурсію в Монтіоне або Гауденці, щоб на власні очі побачити процес збору та виробництва оливок. А після дегустації придбайте кілька пляшок оливкової олії з собою – це ніби забрати додому маленький шматочок Умбрії.

Де класно подорожувати у 2026 році?