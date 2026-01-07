Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Майорка готується до "навалу" круїзних лайнерів через особливу літню подію: що про це відомо?

Більшість великих круїзних компаній додали спеціальні рейси напередодні масштабної події, що відбудеться в серпні. Один із найпопулярніших туристичних островів Європи готується до ще більш напруженого літа, ніж зазвичай. Майорка може зіткнутися з безпрецедентним напливом туристів через повне сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня. Саме з цієї нагоди кілька великих круїзних ліній уже анонсували спеціальні "затемнені" круїзи.

Оскільки Майорка вважається одним із найкращих місць для спостереження за рідкісним астрономічним явищем, столицю острова Пальму включили до багатьох нових маршрутів.

Очікується, що в серпні на Балеарські острови прибудуть мільйони мандрівників з усього світу, зокрема ті, хто прагне знайти найкращі точки для спостереження за першим за понад сто років повним сонячним затемненням у цьому регіоні.

Туристична галузь з оптимізмом дивиться на майбутню подію, адже вона може суттєво підвищити попит на розкішні готелі, послуги гідів, ресторани та розваги. За даними Majorca Daily Bulletin, ще минулого року група зі 150 італійських любителів астрономії забронювала п'ятизірковий готель на суму близько 2 мільйонів євро.

Також зросла кількість бронювань орендованого житла в горах Трамунтана. Крім того, очікується створення нових робочих місць, особливо у сферах гостинності та транспорту.

Чи варто планувати відпочинок на Майорці у 2026 році?

Відповідь залежить від ваших очікувань. Якщо ви добре переносите спеку, плануєте зупинятися в готелях із сучасними системами кондиціонування та готові платити більше за комфорт, Майорка у 2026 році все ще може бути привабливим напрямком, пише Majorca Daily Bulletin.

Втім, для сімей з дітьми, людей, чутливих до високих температур, або тих, хто шукає активний відпочинок без кліматичного стресу, варто розглянути альтернативи. Найкращими варіантами залишаються травень – червень або вересень – жовтень, коли спека менш агресивна, а острів не перевантажений туристами.

