Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Xsaleila.

Дивіться також Ще більше натовпів туристів на Майорці: чи буде літня відпустка 2026 під загрозою

Яка країна Європи буде найбюджетніша для подорожей?

Українська туристка назвала одну з найкрасивіших і водночас найдоступніших країн Європи для подорожей. За її словами, в цій країні поєднуються гори, що нагадують Швейцарію, блакитне море, як на Лазурному березі, та ціни, співставні з недорогими українськими містечками.

Попри поширені в тік тоці твердження про небезпеку, бруд та не естетичність, реальність виглядає зовсім інакше. Туристка закликала самостійно оцінити побачене, зазначивши, що єдина реальна загроза – це можливий наплив туристів у майбутньому, через який напрямок перестане бути таким доступним. Мова йде про Албанію.

Чим приваблює Албанія / інстаграм Xsaleila

Також вона підкреслила, що дешевої їжі, ніж в Албанії немає, особливо якщо порівнювати з іншими країнами. Тому загальний рівень витрат залишається значно нижчим, ніж у популярних європейських курортах.

Єдиним суттєвим мінусом туристка назвала відсутність аеропортів у курортних регіонах. Водночас вона порадила два зручні способи дістатися до країни. Перший – це переліт до столиці Албанії Тирани з подальшою поїздкою автобусом до курортної Саранди.

Другий варіант вона назвала одним із найдешевших і найзручніших маршрутів у Європі: переліт на грецький острів Корфу, звідки всього за годину на поромі можна дістатися до Албанії. Такий маршрут дозволяє відвідати одразу дві країни за одну поїздку.

Дивіться також Спокій, море та прогулянки: куди поїхати на відпочинок пенсіонерам на думку експерта

Які цікаві локації відвідати в Албанії?

Платформа TripAdvisor виділила декілька основних локацій, які варто відвідати в Албанії:

Блакитне око (Blue Eye) : унікальне природне джерело з неймовірно яскравою блакитною водою. Настільки прозоре, що видно глибину до самого дна. Купання заборонене, але видовище справді вражає.

: унікальне природне джерело з неймовірно яскравою блакитною водою. Настільки прозоре, що видно глибину до самого дна. Купання заборонене, але видовище справді вражає. Канатна дорога Dajti Ekspres : найдовша канатна дорога на Балканах, розташована за 15 хвилин від центру Тирани. Підіймає на гору Дайті, звідки відкриваються панорамні краєвиди на місто й природу.

: найдовша канатна дорога на Балканах, розташована за 15 хвилин від центру Тирани. Підіймає на гору Дайті, звідки відкриваються панорамні краєвиди на місто й природу. Bunk'Art 1: військовий музей у колишньому антиядерному бункері часів диктатури Енвера Ходжі. П'ять підземних поверхів і понад 100 кімнат, що розповідають про комуністичне минуле країни.

військовий музей у колишньому антиядерному бункері часів диктатури Енвера Ходжі. П'ять підземних поверхів і понад 100 кімнат, що розповідають про комуністичне минуле країни. Національний парк Бутрінт: поєднання археологічної пам'ятки та природного парку. Тут можна побачити залишки античного міста серед зелених ландшафтів і лагун.

поєднання археологічної пам'ятки та природного парку. Тут можна побачити залишки античного міста серед зелених ландшафтів і лагун. Площа Скандербега: головна площа Тирани зі статуєю національного героя Албанії. Популярне місце для прогулянок, зустрічей і знайомства з історією столиці.

головна площа Тирани зі статуєю національного героя Албанії. Популярне місце для прогулянок, зустрічей і знайомства з історією столиці. Bunk'Art 2: ще один музей у підземному бункері, розташований у центрі Тирани. Присвячений історії диктатури, політичним репресіям та життю Албанії у 20 столітті.

Куди варто планувати подорож у 2026 році?