Пользовательница тиктока @elizavetagotue дала 5 советов для туристов, которые впервые едут в Грузию. Она призналась – если бы знала их раньше, то сэкономила бы много денег и сохранила свои нервы.

Что нужно знать туристам, которые едут в Грузию?

Связь. Чтобы иметь связь и доступ к интернету, стоит купить sim-карту сразу в аэропорту. Это выгоднее, чем платить за роуминг. Стандартный пакет стоит около 20 – 30 лари, что в эквиваленте составляет 300 – 450 гривен.

Транспорт. Добраться из аэропорта в город можно на такси. Таксисты стоят сразу на выходе из терминала, но выгоднее будет воспользоваться сервисами Bolt или Yandex.Taxi – так можно сэкономить до 20 лари (300 гривен).

Поездка по городу на такси обычно обходится в 2 – 5 лари (30 – 75 гривен), а в общественном транспорте проезд стоит до 1 лари (15 гривен).

Поездки между городами. Для путешествий по разным городам Грузии лучше всего подойдет перевозчик MetroGeorgia. Однако билеты надо заранее покупать на сайте, потому что перед самой поездкой их уже может не остаться.

Расчет. Автор видео сначала везде платила карточкой, а потом поняла, что поменять доллары на местную валюту и рассчитываться наличными значительно выгоднее. В частных обменниках курс выгоднее, чем в банке. В то же время в аэропорту деньги лучше не менять – там курс невыгодный.

Страховка. Еще перед вылетом не забудьте оформить страховку, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Украинка дала советы туристам, которые собрались в Грузию: видео

Обратите внимание! Как пишет Visit Ukraine, ранее украинцы могли находиться в Грузии без визы 3 года. Однако в апреле 2025 года сроки сократили – теперь безвизовый режим действует 1 год.

Почему стоит увидеть Грузию?

Грузия – это колоритная и очень живописная страна, а потому есть множество причин, почему ее стоит посетить. Как мы уже рассказывали ранее, Грузия очень религиозная страна и имеет много древних церквей, некоторых из которых расположены в невероятных локациях. Например, Гергетская церковь стоит на высоте 2 170 метров, у подножия горы Казбек. Из нее открываются просто удивительные виды на горную местность.

Гергетская церковь в Грузии / Фото Depositphotos

Также в Грузии есть уникальные пещерные города с древней историей. Древнейший из них – Уплисцихе. Он относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО и притягивает любителей истории.