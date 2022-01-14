Вот 5 причин, почему следует путешествовать в Грузию. Поверьте, посетив ее, убедитесь, что большинство стереотипов об этой стране – правда.

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5 причин посетить Грузию

Старинные церкви

Грузия – очень религиозная страна. Она приняла христианство еще в 324 году нашей эры. Поэтому, очевидно, что полна красивых и старинных храмов в невероятных местах.

Некоторые из них являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, например собор Светицховели в Мцхете или собор Баграта в Кутаисе, другие же находятся в труднодоступных местах, откуда открываются зрелищные пейзажи, например, на высоте 2 170 метров, у подножия горы Казбека, одна из самых популярных – Гергетская церковь.



Церковь Гергетской Троицы / Фото iStock

Интересны и следующие: собор Самеба, монастыри Джвари, Икалто и Давид-Гареджи, церковь Успения Пресвятой Богородицы, базилика Анчисхати и другие. Всех не перечислишь, поэтому составляйте маршрут так, чтобы посетить как можно больше святынь.

Пещерные города

В Грузии расположены одни из самых необычных пещерных городов Европы. Конечно, многие из них уже превратились в руины, впрочем, есть и уцелевшие. Поэтому они также являются поводом для посещения этой колоритной страны.

Древнейшим является Уплисцихе, древнее поселение, которое притягивает к себе желающих погрузиться в атмосферу настоящей старины. Пещеры города сохраняют 3000-летнюю историю. К слову, местность входит в список ЮНЕСКО.



Пещерные города Уплисцихе / Фото iStock

Среди других – Давид-Гареджи, огромный монастырский комплекс, высеченный в скале горы Гареджа, и Вардзия, захватывающий подземный город, где когда-то проживало 2 000 монахов.

Кухня

Грузинская кухня – известная во всем мире как одна из самых вкусных. Об их застольях ходят легенды.

В Грузии существует уникальный праздник – супра. Это целая церемония, которая начинается с приема традиционных блюд и напитков, теплых разговоров и продолжается песнями, плясками и тостами.

В основной рацион грузин входят немало зелени, овощей и бобовых. Какое застолье без таких национальных блюд как лобио, хинкали, хачапури и чахохбили. Однако самое почетное место на столе занимает сочное мясо в самых разных вариациях.



Грузинская кухня – одна из причин посетить страну / Фото iStock

Поверьте, побывав на этой уникальной трапезе, вы посмотрите на грузин совсем под другим углом. И помните: стоит забыть все диеты и просто наслаждаться вкусной едой.

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Вино

Грузия – страна, где производят немало напитков, славящихся своим неповторимым ароматом и вкусом по всему миру. Впрочем, национальным достоянием страны считается вино. Здесь это не просто напиток, который можно выпить – это культура и образ жизни грузин. Грузия без вина – не Грузия!



Вино – национальное достояние Грузии / Фото UnSplash

Колыбелью грузинского виноделия называют Кахетию. Исследователи утверждают, что первые виноделы в этом регионе появились еще в Х веке до нашей эры.

Следует заметить, что тамошнее вино изготавливается по древней кахетинской технологии с применением особых кувшинов. Технология настолько уникальна, что ее внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Гостеприимство

Согласно грузинской пословице, "гости – это Божий дар". Именно так можно описать гостеприимство в Грузии. Так как принимают гостей в этой стране, не встретить больше нигде.



Грузины – очень гостеприимный народ / Фото UnSplash

Их щедрость и гостеприимство нередко принимают форму большого количества пищи и еще больше напитков. В частности, и на вышеупомянутом традиционном застолье супра.

Поэтому, будьте уверены, в Грузии вас ждут всегда!