Об этом в эфире общественного радио рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук. По его словам, направление привлекает горнолыжными курортами и теплым климатом в экскурсионных локациях.

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В Грузию у нас по четыре рейса в день из Киева, плюс еще Одесса и Львов,

– отметил Царук.

Такая активность не случайна – все больше туристов, которые любят горнолыжный отдых, отправляются за адреналином на грузинские курорты. Туроператоры отмечают, что период с ноября по май – самый активный. Наибольшим спросом среди путешественников пользуются курорты международного уровня – Бакуриани и Гудаури.

Бакуриани

Сейчас в Бакуриане обновили инфраструктуру и обустроили множество комфортных гостиниц для отдыхающих, приехавших с семьями, в том числе с детьми. Из Бакуриани предлагают отправиться на экскурсию в пещерный город-монастырь Вардзия, построенный в XI веке в скалах у реки Куры. Также можно съездить до скважин со знаменитой минеральной водой.

Бакуриани находится в 180 километрах от Тбилиси на высоте 1700 метров в Боржомском ущелье. Общая протяженность трасс – 29 километров. Там оборудованы трассы для начинающих спортсменов и более опытных лыжников, работают новые удобные подъемники. Работают 20 подъемников.



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Гудаури

Гудаури благодаря современной инфраструктуре и хорошо развитой гостиничной базе немного "омрачает" Бакуриани. Он находится в 120 километрах от города Тбилиси на высоте 2 196 метров. Первые подъемники на этих склонах построили австрийцы в 1980-х годах. Общая протяженность трасс – 50 километров. Есть спуски разных уровней сложности, 80% трасс для любителей. Всего функционирует 22 трассы. Самый длинный спуск – 7 километров с перепадом высот около 1000 метров.

На склонах курорта много целинных полей для фри-райда – это одна из "фишек" Гудаури. Также услуга транспортировки к вершинам на вертолете, а также опция полетов в горах.

В Гудаури есть отели с саунами, бассейном, теннисные корты, тюбинговые трассы.

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Сколько стоит зимний отдых в Грузии

Провести недельный отдых в Тбилиси в 3-звездной гостинице обойдется в среднем 17 тысяч гривен, в Батуми – 15 тысяч гривен, в Боржоме – 24 тысяч гривен, в Бакуриане – от 25 – 27 тысяч гривен, в Гудауре – от 23 – 27 тысяч гривен.

В 4-звездочных отелях на горнолыжных курортах отдых обойдется от 24 – 26 тысяч гривен в Бакуриане. В Гудауре цена отдыха составит от 27,4 – 34 тысячи гривен. В Боржоме – от 30 тысяч гривен

Туры с проживанием в 5-звездном отеле Бакуриани стартуют от 25,5 тысяч гривен.