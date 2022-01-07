Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук. За його словами, напрямок приваблює гірськолижними курортами та теплим кліматом в екскурсійних локаціях.

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До Грузії у нас по чотири рейси в день з Києва, плюс ще Одеса і Львів,

– зазначив Царук.

Така активність невипадкова – все більше туристів, які полюбляють гірськолижний відпочинок, вирушають за адреналіном на грузинські курорти. Туроператори зазначають, що період з листопада по травень – найактивніший. Найбільший попит серед мандрівників мають курорти міжнародного рівня – Бакуріані та Гудаурі.

Бакуріані

Зараз у Бакуріані оновили інфраструктуру та облаштували безліч комфортних готелів для відпочивальників, які приїхали із сім'ями, зокрема із дітьми. З Бакуріані пропонують вирушити на екскурсію в печерне місто-монастир Вардзія, який був побудований в XI столітті в скелях біля річки Кури. Також можна з'їздити до свердловин зі знаменитою мінеральною водою.

Бакуріані знаходиться за 180 кілометрів від Тбілісі на висоті 1700 метрів в Боржомській ущелині. Загальна довжина трас – 29 кілометрів. Там обладнано траси для спортсменів-початківців і більш досвідчених лижників, працюють нові зручні підйомники. Працюють 20 витягів.



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Гудаурі

Гудаурі завдяки сучасній інфраструктурі і добре розвиненій готельній базі трохи "затьмарює" Бакуріані. Він знаходиться за 120 кілометрів від Тбілісі на висоті 2 196 метрів. Перші підйомники на цих схилах побудували австрійці в 1980-х роках. Загальна довжина трас – 50 кілометрів. Є спуски різних рівнів складності, 80% трас для любителів. Всього функціонує 22 траси. Найдовший спуск – 7 кілометрів з перепадом висот близько 1000 метрів.

На схилах курорту багато цілинних полів для фрі-райду – це одна з "фішок" Гудаурі. Також послуга транспортування до вершин на вертольоті, а також опція польотів в горах.

У Гудаурі є готелі з саунами, басейном, тенісні корти, тюбінгові траси.

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Скільки коштує зимовий відпочинок у Грузії

Провести тижневий відпочинок в Тбілісі у 3-зірковому готелі обійдеться в середньому 17 тисяч гривень, в Батумі – 15 тисяч гривень, в Боржомі – 24 тисяч гривень, в Бакуріані – від 25 – 27 тисяч гривень, в Гудаурі – від 23 – 27 тисяч гривень.

В 4-зіркових готелях на гірськолижних курортах відпочинок обійдеться від 24 – 26 тисячі гривень в Бакуріані. В Гудаурі ціна відпочинку становитиме від 27,4 – 34 тисяч гривень. У Боржомі – від 30 тисяч гривень

Тури з проживанням у 5-зірковому готелі Бакуріані стартують від 25,5 тисячі гривень.