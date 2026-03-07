Украинка Леонора Гончарук, которая ведет свой блок в тиктоке под ником @lena_bigmac, поделилась впечатлениями о посещении приюта Пиннавела и одноименного отеля в Шри-Ланке.

Настоящий отзыв на Пиннавела: что украинке здесь не понравилось?

Пиннавела – это одна из самых популярных локаций Шри-Ланки, где можно увидеть, как десятки слонов моются на реке. Леонора приехала сюда за красивой картинкой, а увидела то, о чем не пишут в инстаграме.

Украинка забронировала отель с видом на реку и слонов на одну ночь. Стоил номер 50 долларов. Заселение было в 16:00 и ни минутой раньше – полиция просто запретила приближаться к отелю, чтобы туристы вдруг не увидели купание слонов бесплатно, ведь оно происходит как раз до 16:00.

Сам номер был не первой свежести, но по азиатским меркам довольно неплохой. Вечером украинка пошла на ужин в соседний ресторан и была просто в восторге, когда в один момент в небо взлетели сотни летучих лисиц. Это зрелище напоминало момент из фильма ужасов, но в то же время было прекрасным.

Уже утром на путешественницу ждало то, ради чего она ехала в Пиннавелу 5 часов – на реку вышли слоны. Сначала их было несколько, а потом все больше и больше. Леонора стояла на балконе и просто не верила своим глазам. Затем она купалась в бассейне и делала знаменитые фото на фоне слонов и даже могла погладить их, когда они приближались к отелю. Животные же в то время весело гуляли по реке под ярким солнышком.



Слоны в Пиннавели / Фото Celine Chan

Однако на этом радости от зрелища закончились. Украинка увидела, как появились слоны с большими цепями, а работники приюта привязали их к земле. На это было тяжело смотреть, но выяснилось, что это вынужденная мера – мол, привязывают только агрессивных слонов, чтобы они не дрались.

Кроме того, у входа в отель женщина увидела кучу туристов, которых сюда привезли на экскурсию, чтобы помыть слона. Работники приюта специально били животных острыми палками, чтобы они лежали, пока человек не натешится и не пофотографируется.

Все это оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, приют, в котором заботятся о брошенных слонах, которые не выживут в дикой природе. А с другой – животных используют в целях заработка,

– сказала Леонора.

Украинка показала всю правду о приюте для слонов Пиннавела: видео

Что известно о Пиннавеле?

По данным в Википедии, приют для диких слонов Пиннавела расположен возле города Кегалле. Его открыли власти Шри-Ланки в 1975 году на территории кокосовой плантации на реке Махаоя. Целью этого места стало спасение брошенных родителями слонят, которых находили в джунглях, но через несколько лет в приюте запустили и программу по разведению слонов.

Важной задачей приюта является воспроизведение естественной среды обитания слонов, но, как рассказала украинка, это не всегда соответствует действительности. Другие туристы, которые побывали в приюте, также рассказывают о жестоком отношении к животным.

Путешественник Дэнни ван дер Мейден в своем блоге Reizen&Reistips признался, что искренне сожалеет о том, что побывал в Пиннавеле, ведь это место нельзя назвать естественным для слонов. В дикой природе слоны не позволяют себя гладить и не ходят закованные в цепях.