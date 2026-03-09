Багато людей мріють про подорож за кордон разом із сім'єю, але висока вартість і складність організації часто заважають. Ми підготували кілька цікавих ідей, які можливо реалізувати, як зазначає The Guardian.

Які сімейні пригоди в Європі справді варто спробувати?

Морські каяки в Греції

Для тих, хто шукає щось більше, ніж просто відпочинок на пляжі, пропонується грецька островна подорож на каяках. Три дні й дві ночі на водах Іонічного моря: від Нідрі на Лефкаді до Меганіси, з ночівлею під зорями та зупинками для купання та барбекю. Для підлітків від 14 років – повний день захопливих пригод на воді.

Морські каяки / фото Canva

Лісове кемпінгування у Німеччині

У Чорному лісі з'явилися базові лісові кемпи, де можна насолодитися напівдиким відпочинком. Кемпінг серед дерев, поруч водоспади та мальовничі стежки. Кожен табір розрахований на кілька наметів, є місце для багаття та туалет-компост.

Лісове кемпінгування / фото Canva

Спостереження за затемненням в Іспанії

В околицях Куенки розташовані прості дерев'яні будиночки серед лісу, поруч річка та дитячий майданчик. Це чудове місце, щоб спостерігати сонячне затемнення та насолоджуватися природними карстовими формаціями.

Важливо: спеціальні сонячні окуляри дозволяють безпечно спостерігати сонячне затемнення. Без них прямий погляд на Сонце може серйозно пошкодити очі або навіть спричинити сліпоту, розповідає Exploratorium.

Спостереження за затемненням / фото Canva

Варто використовувати окуляри, що відповідають міжнародним стандартам захисних фільтрів, адже підроблені або ненадійні моделі не забезпечують потрібного рівня безпеки і можуть бути небезпечними для зору.

Велопрогулянки у Словенії

У долині Соча сім'ї можуть зупинитися в готелі Rest and Ride, де доступні велосипеди всіх типів і маршрутів, а також інші активності: рафтинг, каякінг, тролейні дороги та походи до водоспадів.

Пакрафтинг у Люксембурзі та Німеччині

Поєднання походів, веслування та кемпінгу – пакрафтинг дозволяє родинам з підлітками відчути свободу пригод. Можна зробити прогулянки вздовж річки Зауер та гірського парку Південного Айфеля із ночівлею під відкритим небом.

Піші прогулянки / фото Canva

Повільний кемпінг в Італії

Кемпінг Rocca di Sotto у Абруццо серед оливкових та фруктових дерев пропонує готові намети та прості будиночки. Родини можуть готувати вечері на свіжому повітрі, спостерігати за дикими тваринами або вирушати на походи й велопрогулянки.

Станьте "острівними жителями" у Швеції

На острові Ноттаро можна зупинитися у простих дерев'яних будиночках серед беріз та сосен. Острів без автомобілів – ідеальне місце для спокійних походів, плавання та катання на каяках чи SUP.

