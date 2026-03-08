Українська тревел-блогерка Юлія Беркута нещодавно повернулася з поїздки до Фінляндії та поділилася своїм досвідом у одному з постів. Вона розповіла, на що варто звернути увагу, якщо плануєте відвідати гірськолижні курорти цієї країни, щоб подорож пройшла комфортно і без неприємних сюрпризів.

Катання на лижах у Фінляндії: про що варто знати?

Високі ціни

Вечеря на двох у ресторані коштує від 150 євро, а популярні активності мають ще більшу вартість: катання на снігоходах від 250 євро, а поїздки з хаскі від 350 євро.

Сильний холод

Температури можуть опускатися до – 26 градусів. Для комфортного катання рекомендується одягати кілька шарів термобілизни, фліс та теплу куртку. Вітер робить умови ще більш суворими, тому варто пильно стежити за захистом кінцівок.

Складна логістика

Дістатися до гірськолижних курортів Фінляндії непросто: з Києва дорога займає мінімум два дні, а подорож автомобілем може зайняти цілий тиждень.

Попри ці виклики, Фінляндія пропонує ідеальні умови для зимового відпочинку та катання на лижах, які компенсують витрачені час і гроші.

І справді, Фінська Лапландія – це справжня зимова казка, розташована переважно за Полярним колом. Взимку тут відкриваються неймовірні краєвиди: засніжені ліси, м'які пагорби та тиша дикої природи, розповідає Crystal Ski. Особливо вражають знамениті фінські дерева, вкриті товстим шаром снігу, які створюють майже фантастичні пейзажі та роблять регіон популярним серед любителів зимових подорожей.

Північне сяйво у Фінляндії / фото Canva

Окрім краєвидів, Фінляндія приваблює туристів можливістю кататися на лижах, навіть якщо вони лише починають вчитися. Тут багато пологих трас і працюють лижні школи для новачків, а через короткий зимовий день популярним є нічне катання на освітлених схилах. Також Лапландія вважається одним із найкращих місць у світі, де можна побачити північне сяйво – яскраві кольорові хвилі світла, що з'являються на зимовому небі.

