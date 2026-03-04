Всі вже знають, що відпочинок у Буковелі не з дешевих, але цікаво порівняти середні витрати з іншими європейськими курортами. У цьому нам допоможе тревел-блогерка Julia.berkuta.

Невже катання у Буковелі дорожче, ніж в Європі?

Порівняння цін з Леві, Фінляндія на один день катання показує, що Буковель все ще залишається більш доступним варіантом для українських лижників, ніж популярний фінський курорт:

Скіпас на день: Леві – 2900 гривень, Буковель – 2050 гривень.

Леві – 2900 гривень, Буковель – 2050 гривень. Прокат дорослого комплекту спорядження на день: Леві – 2250 гривень без завдатків та залишення документів, Буковель – в середньому 800 гривень.

Леві – 2250 гривень без завдатків та залишення документів, Буковель – в середньому 800 гривень. Кава на схилі: капучино в Леві – 250 гривень, у Буковелі – 145 гривень.

Вода : у Леві безкоштовна та необмежена, у Буковелі 0,05 літрів "Моршинської" коштує 150 гривень.

: у Леві безкоштовна та необмежена, у Буковелі 0,05 літрів "Моршинської" коштує 150 гривень. Обід у ресторані на схилі: м'ясна гаряча страва з гарніром – від 1200 гривень у Леві та приблизно так само в Буковелі.

м'ясна гаряча страва з гарніром – від 1200 гривень у Леві та приблизно так само в Буковелі. Проживання в готелі біля схилу: Леві – від 15 000 гривень, Буковель – від 12 000 гривень.

Загалом, день катання в Буковелі обійдеться приблизно в 16,5 тисяч гривень, тоді як у Леві – близько 22,5 тисячі гривень. Різниця не критична, але враховуючи дешевший проїзд, українські лижники часто обирають Буковель, як більш економний варіант.

Які переваги має курорт Леві?

Гірськолижний курорт Леві у західній Лапландії розташований серед незайманої природи та великих диких територій. Це один із найпопулярніших і швидкозростаючих спортивних курортів Фінляндії, де щороку у листопаді проходять змагання Кубка світу з альпійських лиж, розповідає TripAdvisor. Сніжний сезон починається вже в жовтні – листопаді і триває до початку травня, що дає можливість кататися майже півроку.

Леві пропонує 44 схили, 26 підйомників і понад 200 кілометрів кросових трас, підходящих як для початківців, так і для досвідчених лижників. Особливою гордістю курорту є Південний парк – найскладніший і найкраще обладнаний у Фінляндії для сноубордистів та любителів фрістайлу.

Де ще покататись на лижах в Україні, окрім Буковелю?