У США існує один незвичайний вулкан, назва якого може не здивувати іноземців, але для українців вона звучить напрочуд знайомо. Що ж це за місце? Допоможе нам розібратись у цьому Live Science.

Дивіться також Цей приголомшливий храм витесали просто у скелі: відео, яке здається нереальним

Де розташований вулкан Бандера?

У штаті Нью-Мексико існує незвичайне природне явище – крижана печера вулкана Бандера, температура всередині якої ніколи не перевищує − 0,6 градусів, навіть коли зовні стоїть літня спека понад + 38 градусів.

Як він з'явився?

Це місце сформувався близько 10 тисяч років тому під час виверження вулкана, коли потоки лави затверділи зверху, а всередині утворили порожнистий тунель, так звану лавову трубку. Завдяки особливій геологічній будові печера утримує холодне повітря всередині, не пропускаючи тепло ззовні.



Вулкан Бандера / фото Larry Crumpler

Пористі стіни та форма входу створюють ефект пастки, тому холод накопичується і зберігається протягом усього року. Лід на підлозі має товщину до 6 метрів і, за оцінками вчених, формується тут щонайменше 3400 років. Унікальні умови навіть дозволили арктичним водоростям прижитися на поверхні льоду, створюючи синьо-зелене покриття.

Печера розташована в горах Зуні неподалік згаслого вулкана Бандера, який вважається одним із найкраще збережених шлакових конусів у Північній Америці. Під час його виверження утворилися величезні лавові поля завдовжки близько 37 кілометрів, що приваблюють туристів і дослідників.

Дивіться також У цьому місті під землею вже понад 60 років горить смертельний вогонь: що там відбувається

Чим унікальна крижана печера?

У крижаній печері працює спеціальний шлюз для пошуку дорогоцінного каміння, де відвідувачі можуть самостійно знаходити мінерали та навіть наконечники стріл у старій водонапірній вежі та кориті. Знайдені "скарби" можна порівняти з ідентифікаційною схемою, щоб визначити, які саме камені вам трапилися, розповідає Islands. Така розвага підходить для людей будь-якого віку й водночас має пізнавальний характер, додаючи цікавий освітній елемент до відвідування.

Неймовірна печера / фото Larry Crumpler

Які українські вершини варто підкорити туристам?