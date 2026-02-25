Під цим містом вже десятиліттями безперервно палає смертельно небезпечний вогонь. Ніхто тут вже майже не живе, але кілька мешканців вирішили залишитися там до кінця життя, розповідає Express.

Як сталося, що процвітаюче місто перетворилося на небезпечну зону?

Мова йде про Централію у Пенсільванії. Колись це було процвітаюче шахтарське містечко. Вугільні копальні, відкриті ще у 1856 році, забезпечували роботою місцеві родини, а населення наприкінці 19 століття налічувало понад 2,7 тисячі людей.

Тут працювали банки, театри, готелі та пошта. Однак у 1960-х роках усе змінилося. За однією з версій, підземна пожежа почалася після того, як місцева влада вирішила спалити сміття на звалищі, розташованому в покинутому кар'єрі. Вогонь проник у старі шахтні тунелі й почав поширюватися під землею.

Інша теорія стверджує, що причиною могли стати гарячі вуглини, викинуті разом зі сміттям. Спочатку мешканці сприймали проблему як неприємність, із якою можна впоратися. Але з часом із тріщин у ґрунті почав виходити токсичний дим, а повітря наповнив запах сірки. У 1979 році стало зрозуміло, що ситуація критична: підземні резервуари з пальним на місцевій заправці нагрілися майже до 78 градусів тепла.

Централія / Колаж 24 Каналу, фото Reddit

Ще небезпечнішим став випадок 1981 року, коли під ногами 12-річного хлопчика раптово утворилася глибока вирва. Він дивом врятувався, вхопившись за коріння дерева, тоді як із провалля виривався отруйний газ. У 1983 році влада США виділила понад 42 мільйони доларів на переселення жителів.

Більшість погодилася виїхати, понад тисячу людей покинули місто, а сотні будівель знесли. До 1990 року залишилося лише кілька десятків мешканців, а згодом населений пункт офіційно визнали непридатним для життя. Попри небезпеку, частина людей відмовилася їхати. У 2013 році було досягнуто угоди: останнім жителям дозволили залишатися у своїх будинках до кінця життя.

Графіті-шосе / фото Atlas Obscura

Зараз все більше туристів відвідують це місце. За межами самого міста люди приходять сюди не лише через пожежу під землею, а й щоб побачити відоме графіті-шосе, розповідає Atlas Obscura.

Спочатку тут з'являлися випадкові написи та малюнки, але з часом дедалі більше людей залишали свої теги, малюнки та послання. У результаті шосе перетворилося на своєрідний імпровізований архів історій і спогадів тих, хто тут побував.

