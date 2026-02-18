Неподалік від всесвітньо відомого Стоунхенджа, приблизно за годину їзди від Бата, розташоване приховане село, яке ніби застигло в часі, розповідає Mirror.

Дивіться також 5 островів Іспанії, на які не так легко потрапити: що в них особливого

Що трапилось у цьому селі?

Покинуте поселення Імбер у графстві Вілтшир стоїть без мешканців, із напівзруйнованими будівлями та майже повною тишею. Колись це була жвава громада на рівнині Солсбері, але тепер село відрізане від цивілізації і відкрите для відвідувачів лише кілька днів на рік.

Як виглядає село: дивитись відео

У 1943 році місцевих жителів примусово евакуювали, їм дали лише 47 днів, щоб залишити домівки. Територію реквізували для військових навчань американських солдатів, які готувалися до Другої світової війни. Багато хто вірив, що після завершення конфлікту зможе повернутися, однак цього так і не сталося.

Згодом рівнина Солсбері перетворилася на найбільший військовий полігон Великої Британії площею понад 94 000 акрів. Історія Імбера сягає щонайменше 967 року, а в Книзі Страшного суду 1086 року вже згадуються його мешканці. До евакуації тут проживало понад 150 людей, а в середньовіччі населення досягало приблизно 250 осіб.



Церква Святого Джайлса, Імбер / фото Вікіпедії

Після війни село втратило ще 28 жителів, які загинули на службі. Попри протести громади та багаторічні кампанії за повернення, влада вирішила, що територія й надалі потрібна для військових потреб і небезпечна для цивільного проживання. Багато будівель було пошкоджено вибухами під час навчань і з часом вони занепали ще більше, тож навіть у разі повернення жити там було б неможливо.

Дивіться також Тут бігають поні, нема мережі, а в день пропускають лише 12 авто: де шукати це віддалене місце

У 1960-х роках тисячі людей підтримали кампанію за відновлення села, але рішення залишилося незмінним. Лише в 1970-х з'явилася домовленість, що теоретично дозволяла повернення мешканців, проте на той момент було вже запізно. Сьогодні з усього поселення найкраще збереглася церква Святого Джайлса, яка отримала статус пам'ятки першої категорії у 1987 році.

Коли можна буде відвідати село у 2026 році?

Як зазначає Visit Wiltshire, cело Імбер можна відвідати у визначені дні протягом року:

Великдень (3 – 6 квітня 2026 року);

(3 – 6 квітня 2026 року); День Imberbus (15 серпня 2026 року);

(15 серпня 2026 року); Під час серпневих банківських вихідних (29 – 31 серпня 2026 року).

У ці періоди церква відкрита для відвідувачів щодня з 11:00 до 16:00, попереднє бронювання не потрібне. У селі є достатня кількість місць для паркування. У День Imberbus години роботи подовжуються – церква працює з 9:00 до 18:00.

Які є ще моторошні локації?