Відкритий у 1996 році McSki пропонує повний спектр меню МакДональдсу, адаптований для лижників. Ви можете замовити страви на стійці поруч із лижним магазином або сісти всередині серед 140 гостей, насолоджуючись краєвидами, розповідає Mirror.

Дивіться також Монблан чи Ельбрус: яку гору вважають найвищою в Європі

Де розташований єдиний гірськолижний МакДональдс у світі?

У шведському курорті Salen є унікальний МакДональдс з першим у світі "ski-thru" вікном – тепер перекусити можна прямо на схилі. Заклад, названий McSki, стоїть поруч із підйомником Experium Express і дозволяє замовити будь-які страви з меню, не знімаючи лиж або сноуборду.

Як виглядає цей МакДональдс / інстаграм famouscsampaigns

Відвідувачі можуть взяти каву, хот-дог або повноцінний біг мак і відразу відправитися назад на трасу, а за кілька кроків навіть сісти на підйомник з підігрівом, щоб насолоджуватися перекусом дорогою вгору.

Дивіться також Ви і не здогадувалися, що у США є вулкан, назва якого знайома кожному українцю

Особлива родзинка – це McCafe, де подають гарячий шоколад та свіжі шведські булочки з корицею, що допомагають зігрітися у холодну шведську зиму, розповідає POWDER Magazine. У теплу погоду навіть не потрібно знімати лижі, щоб перекусити Біг-Маком, картоплею фрі та великим напоєм.

МакДональдс у шведському курорті / фото Mental Floss

Де ще побачити незвичайний МакДональдс?