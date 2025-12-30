Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Хмарочос".

В якому місті МакДональдс ввечері перетворюється на нічний клуб?

Після завершення ремонту на залізничній станції Ньюгаті в Будапешті відкрився оновлений МакДональдс, який вдень працює як звичайний ресторан, а вночі перетворюється на клуб із діджейськими сетами та танцями. Заклад має власний сайт із розкладом вечірок, а вхід до нього безкоштовний, лише замовляєте їжу, як зазвичай.

Він став справжньою туристичною родзинкою Будапешта й отримав від Lonely Planet титул "найелегантнішого" ресторану мережі у світі. Дехто навіть порівнює його з п'ятизірковим готелем.

Як виглядає вечірка у МакДональдс: дивитись відео

Сама станція Ньюгаті виконана в стилі неоренесансу та неоромантизму, і цей історичний шарм зберігся в інтер'єрі ресторану: дзеркальні поверхні, мідні елементи, меблі з натуральних матеріалів, підлога з терраццо, декоративний розпис колон та оздоблення з дерева і міді.

Ввечері ресторан перетворюється на розважальний простір із DJ сетами та світловими проєкціями на стелі, де можна побачити космічні мотиви, риб та інші ефекти.

Будьте уважні: під час багатьох свят, як-от Різдво, всі магазини, включно з МакДональдс не працюють! Тому, якщо ви плануєте відвідати цей заклад, обов'язково перевірте дати та обирайте час поза святковими періодами, щоб не залишитися без візиту.

Адреса розташування: Будапешт, бульвар Терез 55, 1062, Угорщина.

