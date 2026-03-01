Є два претенденти на це почесне звання – Ельбрус і Монблан. З посиланням на dventurealternative.com розповідаємо про це докладніше.

Ельбрус вищий за Монблан, але суперечка не вщухає: чому ж це так?

Офіційно найвищою точкою Європи називають Ельбрус. Це бездіяльний стратовулкан на території Росії, у південному регіоні Кабардино-Балкарія, з висотою 5642 метри над рівнем моря. Тоді як Монблан в Альпах, розташований на кордоні Франції та Італії, сягає тільки 4807 метрів.

А проте навколо того, яку гору визнавати найвищою у Європі, точаться суперечки. Ключ до розуміння причини лежить у географічному визначенні Європи. Річ у тім, що Кавказькі гори, де розташований Ельбрус, стоять на межі між Європою та Азією, формуючи кордон між Грузією і Росією, і є місцем зіткнення європейської та азійської тектонічних плит.

Якщо вважати Кавказ частиною Європи за фізико-географічним поділом, то Ельбрус тримає першість серед найвищих гір континенту. Проте деякі географи проводять кордон Європи за політичними або іншими критеріями, тож віддають перевагу Монблану як найвищій вершині суто європейської частини світу.

Хай там як, Монблан залишається найвищою горою в Альпах, а також однією з найбільш значущих у світі. Історично Монблан, знаний як "Стріха Європи", відіграв величезну роль у розвитку скелелазіння – сходження на його вершину у 1786 році називають народженням альпінізму як спорту.

Та наразі за офіційними міжнародними стандартами й списками найвищих точок європейських країн Ельбрус таки посідає перше місце. Італія з Францією завдяки Монблану – 7, як пише active-traveller.com. Україна з Говерлою у 2061 метр у цьому списку розташувалася на дуже далеких позиціях.

Різниця між двома вершинами, Монбланом та Ельбрусом, є суттєвою – друга гора вища на понад 830 метрів та технічно складніша для підкорення. Та обидві гори залишаються мрією багатьох мандрівників і входять до списків must-visit вершин світу, безвідносно до географічних суперечок навколо їхнього статусу.

