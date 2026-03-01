Есть два претендента на это почетное звание – Эльбрус и Монблан. Со ссылкой на dventurealternative.com рассказываем об этом подробнее.

Эльбрус выше Монблана, но спор не утихает: почему же это так?

Официально самой высокой точкой Европы называют Эльбрус. Это бездействующий стратовулкан на территории России, в южном регионе Кабардино-Балкария, с высотой 5642 метра над уровнем моря. Тогда как Монблан в Альпах, расположенный на границе Франции и Италии, достигает только 4807 метров.

Однако вокруг того, какую гору признавать самой высокой в Европе, ведутся споры. Ключ к пониманию причины лежит в географическом определении Европы. Дело в том, что Кавказские горы, где расположен Эльбрус, стоят на границе между Европой и Азией, формируя границу между Грузией и Россией, и являются местом столкновения европейской и азиатской тектонических плит.

Если считать Кавказ частью Европы по физико-географическому делению, то Эльбрус держит первенство среди самых высоких гор континента. Однако некоторые географы проводят границу Европы по политическим или другим критериям, поэтому отдают предпочтение Монблану как самой высокой вершине сугубо европейской части мира.

Как бы там ни было, Монблан остается самой высокой горой в Альпах, а также одной из самых значимых в мире. Исторически Монблан, известен как "Кровля Европы", сыграл огромную роль в развитии скалолазания – восхождение на его вершину в 1786 году называют зарождением альпинизма как спорта.

Но пока что по официальным международным стандартам и спискам самых высоких точек европейских стран Эльбрус таки занимает первое место. Италия с Францией благодаря Монблану – 7, как пишет active-traveller.com. Украина с Говерлой в 2061 метр в этом списке расположилась на очень далеких позициях.

Разница между двумя вершинами, Монбланом и Эльбрусом, является существенной – вторая гора выше более чем на 830 метров и технически сложнее для покорения. Но обе горы остаются мечтой многих путешественников и входят в списки must-visit вершин мира, безотносительно к географическим спорам вокруг их статуса.

