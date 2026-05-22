Первая поездка в Хорватию может удивить многими нюансами: от каменистых пляжей и платных лежаков до особенностей местного транспорта и цен в туристических городах. Чтобы отпуск не превратился в сплошные сюрпризы, путешественникам стоит кое-что знать о Хорватии. Украинка, которая живет в Хорватии и ведет свой блог в тиктоке под ником @helga_pesh, поделилась важной информацией о стране.

Как выбрать город для отдыха в Хорватии?

Выбор города полностью зависит от того, чего вы ожидаете от путешествия – ленивого отдыха на пляже, прогулок или поездок между городами и островами. Расскажем самое важное, что надо знать о популярных городах Хорватии.

Сплит – это о балансе пляжного и городского отдыха. Днем здесь можно загорать на пляже и купаться в море, а вечером гулять по узким улочкам Старого города, который является наследием ЮНЕСКО. Кроме того, из Сплита удобно ездить в однодневные путешествия на острова. Это отличный вариант для молодых компаний и пар, которые хотят совместить активный и ленивый отдых.

Дубровник – это невероятно красивый исторический город. Однако пляжи возле него в основном каменистые, цены завышены, а туристов в пик сезона очень много. Сюда лучше приехать на один день, чтобы просто прогуляться возле старых стен.

Задар – это также исторический город, а до хороших пляжей здесь немного далеко. Задар тоже является удобным хабом для путешествий по островам.

Макарская Ривьера – идеальная локация для ленивого пляжного отдыха. Здесь есть чистые пляжи, которые окружены сосновыми лесами, и Национальный парк Биоково.

Шибеник – здесь красивый старый город, но до пляжей идти далеко. Рядом есть Национальный парк Крка с живописными водопадами.



Макарская, Хорватия / Фото Depositphotos

Когда лучшее время ехать в Хорватию?

Май – июнь – комфортная погода, потому что еще нет жары. Туристов меньше, чем в середине лета.

– комфортная погода, потому что еще нет жары. Туристов меньше, чем в середине лета. Июль – август – пик пляжного сезона. Цены на проживание растут, а отдыхающих на пляжах больше всего.

– пик пляжного сезона. Цены на проживание растут, а отдыхающих на пляжах больше всего. Сентябрь – идеальный баланс погоды и цен.

Как путешествовать по Хорватии?

Между городами ездят автобусы, но их график стоит проверять заранее. Удобнее арендовать автомобиль, ведь так вы сможете быть максимально гибкими и увидеть больше мест. Однако и здесь есть нюанс – парковки в центре городов в основном платные и имеют ограничения по местам. Поэтому, вероятно, придется немного покататься по улицам в поисках свободного места, или же оставить машину чуть дальше.

Автомагистрали в Хорватии платные – нужно взять билет на въезде и оплатить на выезде. Оплата зависит от расстояния. Например, если ехать из Загреба в Сплит надо заплатить около 25 – 30 евро. Заправлять автомобиль выгоднее в городе, потому что цены на топливо в АЗС при трассе дороже.

Для тех, кто хочет посещать острова, важно знать, что паромы и катамараны плывут только до ближайших островов. Поэтому не до всех островов можно добраться из одного города. Паромом будет дешевле, но и дольше по времени.

Отдых в Хорватии / Фото timotej

Какие еще важные нюансы надо знать о Хорватии?

Валюта в Хорватии – евро. Хотя здесь почти везде можно рассчитаться карточкой, но стоит иметь немного наличных на всякий случай.

Некоторые туристы делают серьезную ошибку, когда едут в Хорватию в пик сезона и считают, что забронируют жилье на месте. Так делать точно не стоит, ведь все хорошие варианты бронируют заранее.

Ну и последнее – большинство пляжей в Хорватии галечные. Если вы рассчитываете на мягкий белоснежный песок, то можете разочароваться, ведь песчаные пляжи нужно поискать. Но зато здесь везде есть туалеты, души и возможность арендовать шезлонг или же бесплатно лежать на своем полотенце.