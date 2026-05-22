Если вы путешествуете с маленьким ребенком и летите через Кишиневский аэропорт, вам точно пригодится следующая локация.

Где найти комнату матери и ребенка в аэропорту Кишинева?

Как рассказало туристическое агентство mariiam_travel, после прохождения паспортного контроля нужно подняться на второй этаж в зону ожидания. Сначала вы увидите небольшую детскую площадку, где дети могут поиграть, а рядом расположена комната матери и ребенка со всем необходимым.

Как найти комнату матери и ребенка в Кишиневском аэропорту / инстаграм marliiam_travel

Здесь можно покормить ребенка, поменять подгузники, отдохнуть в тишине или даже поспать вместе с малышом. Хотя комната и не слишком большая, это все равно очень удобное и полезное пространство для родителей, которые путешествуют с маленькими детьми.

С какого возраста ребенок может путешествовать самолетом?

Как отмечает Love Radius, путешествовать самолетом ребенок может фактически с рождения. Впрочем, большинство авиакомпаний допускают на борт младенцев в возрасте от 7 дней. Если же поездка не срочная, специалисты советуют подождать хотя бы 3 недели после рождения малыша – за это время ребенок успеет получить первые прививки и немного адаптироваться.

Для первых перелетов родителям рекомендуют выбирать короткие рейсы. Если же путешествие будет далеким, удобным вариантом станет ночной перелет – так больше шансов, что ребенок спокойно проспит часть дороги.

Какие документы нужны ребенку для перелета?

Как и взрослым, детям для путешествия нужны документы. Их перечень зависит от страны назначения:

удостоверение личности – для путешествий в пределах ЕС и Шенгенской зоны;

загранпаспорт – для поездок за пределы Европейского Союза;

паспорт и виза – для отдельных стран;

разрешение на выезд – если ребенок путешествует без родителей или с родственниками;

свидетельство о рождении или семейная книга записей – если у ребенка другая фамилия;

медицинские документы – на всякий случай их также советуют иметь с собой.

Нужно ли ребенку отдельное место в самолете?

Детям в возрасте от 2 лет необходимо покупать отдельное место в самолете. Некоторые авиакомпании предлагают на детские билеты скидки – обычно от 20% до 30%. Малыши до 2 лет могут лететь на руках у родителей. В таком случае билет часто стоит значительно дешевле – некоторые авиакомпании предоставляют скидки до 90%.

По желанию можно приобрести отдельное место для установки детского автокресла, однако это обойдется дороже. На дальнемагистральных рейсах некоторые перевозчики дополнительно предлагают специальные детские люльки для сна. Их количество ограничено, поэтому бронировать такую услугу стоит заранее.

Как удобно пройти аэропорт с маленьким ребенком?

Родителям, которые путешествуют с младенцами, советуют использовать эргорюкзак или слинг. Это значительно облегчает передвижение по аэропорту и прохождение контроля безопасности. Коляску во время проверки часто приходится складывать и отдельно пропускать через сканер, тогда как со слингом или переноской руки остаются свободными. Это позволяет комфортнее носить багаж, доставать документы и одновременно держать ребенка рядом.

Раз мы уже подняли тему Кишиневского аэропорта, то вам точно стоит узнать об интересных локациях для отдыха, которые расположены всего в 10 – 15 минут. Одним из них является Ботанический сад – это зеленый оазис на улице Падури, 18.

Здесь царит спокойная атмосфера: ухоженные аллеи, каскады прудов с утками и большое количество разнообразных растений и деревьев. Это идеальное место, чтобы отдохнуть после дороги, прогуляться на свежем воздухе и немного отвлечься от суеты аэропорта. К тому же отдых здесь очень бюджетный – вход стоит около 10 лей (примерно 26 гривен).