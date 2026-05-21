Эксперт по путешествиям Кейт поделилась в TikTok полезными советами, которые помогут сохранить бюджет при планировании путешествий, пишет Daily Express.

Как частота поиска влияет на стоимость билетов?

Многие считают, что длительное планирование помогает найти более выгодный вариант, но на самом деле именно это может спровоцировать рост стоимости. Так, по словам експертки, одна из самых распространенных ошибок – слишком долгое обдумывание и постоянный мониторинг цен после того, как направление уже выбрали.

Интересно! Авиакомпании используют динамическое ценообразование, – чем чаще пользователи ищут определенный маршрут, тем сильнее алгоритмы фиксируют повышенный спрос и автоматически поднимают стоимость билетов.

Поэтому когда сотни людей одновременно следят за одним предложением, система воспринимает это как "бешеный спрос", из-за чего цены мгновенно взлетают.

Ожидания, что через несколько недель стоимость упадет сама собой, обычно напрасны.

Цены идут вверх, они не падают. Если вы нашли хорошую цену, ожидание несколько недель и постоянные поиски не заставят ее снизиться,

– подчеркнула эксперт.

Если уже нашли вариант, который полностью вас устраивает и вписывается в бюджет, ждать не стоит.

Не медлите. Бронируйте прямо здесь и сейчас,

– подчеркнула Кейт.

Не откладывайте бронирование поездки, потому что цены могут вырасти / Фото иллюстративное Depositphotos

Почему стоит обратить внимание на соседние аэропорты?

Еще одна распространенная ошибка путешественников – привязанность исключительно к ближайшему местному аэропорту.

Очень удобно, если у вас под боком есть аэропорт, но если вы действительно хотите сэкономить деньги, то иногда путешествие чуть дальше может существенно снизить эту цену,

– отметила тревел-эксперт.

Кейт поделилась собственным опытом, когда она отказалась от вылета из Манчестера – одного из ближайших и самых загруженных аэропортов – и выбрала рейс в тот же пункт назначения из Лидса. Благодаря этому решению ей удалось сэкономить аж 300 фунтов стерлингов (более 17 800 гривен).

Для сравнения цен и поиска выгодных предложений эксперт рекомендует использовать сервисы вроде SkyScanner.

Вы можете ввести свой основной аэропорт, а потом просто выбрать "аэропорты поблизости" – система покажет цены, и вы сразу увидите, есть ли существенная разница,

– сказала эксперт.

Эксперт советует использовать сервисы для сравнения цен / Скриншот 24 Канала

Чем полезна гибкость в датах путешествия?

Гибкость в планировании дат также играет важную роль в сохранении средств. Даже если путешественники ограничены определенными временными рамками, например, из-за работы или каникул детей, изменение даты вылета всего на один день или продолжение отдыха на дополнительную ночь может кардинально снизить общую стоимость тура.

Я бронировала много отпусков, где 10 ночей обходились дешевле, чем 7, поэтому гибкость в выборе продолжительности действительно может изменить ситуацию,

– отметила Кейт.

Гибкость в выборе дат позволяет найти самые выгодные предложения / Фото иллюстративное Unsplash

Каких еще ошибок следует избегать при планировании путешествия?

Специалисты обращают внимание на еще одну важную деталь – формат бронирования. Эксперт по вопросам защиты прав потребителей Ребекка Уилкокс рассказала, что самостоятельное бронирование перелета и отеля отдельно несет большие финансовые риски, пишет Mirror.

Если вы бронируете отель отдельно, отель не виноват в том, что авиакомпания отменила рейс. И соответственно, авиакомпания не несет ответственности за возмещение стоимости проживания в отеле,

– отметила эксперт.

Ребекка Уилкокс посоветовала оформлять туристическую страховку.

Отдельной финансовой ловушкой для путешественников, особенно для молодоженов, может стать невнимательность при заполнении личных данных. Как пишет Express, если имя или фамилия в билете не совпадает с паспортными данными (например, из-за смены фамилии после свадьбы), пассажиру могут отказать в посадке.

Исправление такой ошибки в последний момент перед вылетом может стоить немало. Авиакомпании взимают за это значительные штрафы, которые, например, в Ryanair могут достигать 160 фунтов стерлингов (около 9 500 гривен).

На что еще обратить внимание при бронировании?

Бронирование номеров через сторонние сайты может лишить вас выгодных скидок и лучших комнат, которые отели обычно предлагают клиентам напрямую.

Кроме того, недельные поездки не всегда являются самыми выгодными. Выбор нестандартной продолжительности отпуска, например 3, 5 или 11 ночей, может значительно снизить расходы на отели.

Также стоит учитывать скрытый недостаток дешевых туров на море. Привлекательная цена часто обусловлена двумя ночными перелетами. Из-за этого туристы теряют полноценные дни отдыха и по прибытии в отель могут быть истощены.