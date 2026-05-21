Александр Усик – это выдающийся украинский профессиональный боксер, который постоянно поддерживает идеальную спортивную форму и имеет большие физические нагрузки. В то же время важной частью его жизни является восстановление и отдых. Многим поклонникам интересно, где именно чемпион проводит свое свободное время и как выглядят его поездки вне ринга.

Где обычно отдыхает Александр Усик?

Испания

В июле 2025 года Александр Усик вместе с женой Екатериной прибыли в Малагу в Испанию частным самолетом из Лондона. Основной целью поездки была встреча с сыновьями Кириллом и Михаилом, которые временно живут на Коста-дель-Соль под опекой бабушек и дедушек. Во время пребывания в Испании Усик совмещал семейный отдых с контролем международных бизнес-проектов и поддержкой спортивной формы.

Также в этот период после победы над Даниэлем Дюбуа супруги провели романтическую фотосессию на пляже, прогуливаясь босиком, обнимаясь и делясь семейными моментами в инстаграме.

Александр и Екатерина в Испании / инстаграм ukyk_kate1505

Таиланд

В декабре 2025 года Усик находился в Таиланде в период ожидания следующего боя. Это была пауза между поединками, которая сочетала восстановление и пребывание в теплой стране, частично вместе с семьей.

Усик в Таиланде в декабре 2025 года / фейсбук Source of Boxing

В 2026 году супруги снова находились в Таиланде. Екатерина публиковала фотографии из поездки в инстаграме, где были совместные фото пары, отдых на природе, закаты и спокойная семейная атмосфера.

Екатерина и Александр в Таиланде в январе 2026 года / инстаграм ukyk_kate1505

США

После дебюта Усика в супертяжелом весе в США в 2019 году и победы над Чаззом Уизерспуном, боксер оставался в стране на восстановление. В этот период его с женой замечали во время отдыха на яхте, что стало частью послебоевого релакса.



Усик с женой в США / фото instagram.com/belowthebeltboxing

Конечно, часто бывает так, что отдых сочетается с рабочими поездками, и из-за насыщенного графика – все это постоянно переплетается.

Теперь вы знаете, какие локации для отдыха выбирает Александр и его жена. Но не менее интересно узнать, какие продукты не ест Усик. В частности, он избегает чрезмерного потребления сахара и фастфуда. Также в период интенсивной подготовки к боям, не входят в рацион супы. Команда делает акцент на более концентрированных источниках нутриентов, где проще точно контролировать баланс белков, жиров и углеводов.

В то же время среди пищевых предпочтений боксера есть и более традиционные элементы. Усик неоднократно отмечал свою приверженность к украинской кухне, и особое место в ней занимает сало, от которого он никогда не отказывается.