Эксперты туристического издания Travel Off Path назвали 5 необычных курортов у моря, которые подойдут для тех, кто хочет аутентичного и небанального отдыха.

Где небанально отдохнуть на море этим летом?

Бонифачо, Франция. Пляжный отдых во Франции – это не только Ницца, Марсель и Сен-Тропе. На острове Корсика есть впечатляющий город-крепость Бонифачо с атмосферным старым городом и голубой водой. Бонифачо расположен на краю известняковой скалы, а потому из него открываются удивительные виды на море.

История Бонифачо тянется еще с 828 года, когда его основал тосканский маркиз Бонифацио II, и, как пишет Tripmydream, это чувствуется здесь в каждом камне. Хотя сам город и небольшой, но здесь есть много монастырей, пещер, подземных ходов, троп над бездной и тому подобное. Чтобы лучше понять историю Бонифачо, стоит заказать экскурсию с гидом.

Город Бонифачо на Корсике / Фото Depositphotos

Ксамил, Албания. В последние годы Албания стала новым хитом среди морских стран Европы. Пляжи в поселке Ксамил уже даже прозвали "Албанскими Мальдивами" из-за бирюзового цвета воды. Правда, атмосфера здесь совсем не как на спокойных Мальдивах – в Ксамиле есть много пляжных клубов, ресторанов и других развлечений для туристов.

Отдых в Ксамиле: видео @pedrodamoreira97

Санья, Китай. Городской округ Санья на юге острова Хайнань – это идеальное место для отдыха на пляже. Его часто сравнивают с Гавайями и называют "тропическим раем" Китая. Широкая песчаная береговая линия засажена пальмами, вода в море кристально чистая, а с пляжа открываются виды на лесистые горы. Здесь может показаться, что вы где-то вдали от людей, а не в шумном мегаполисе.

Вид на Санью, Китай / Фото Depositphotos

Сиаргаро, Филиппины. Остров Сиаргаро – это следующий хит Филиппин. Несколько лет назад его даже признавали лучшим островом мира по версии Conde Nast Traveller. Сиаргаро имеет форму слезы и является столицей серфинга страны. Кроме райских пляжей, здесь стоит посетить лагуну Сугбу, которая окружена мангровыми лесами и известняковыми скалами, и бассейны Магпунгко посреди скал.

Отдых на острове Сиаргаро / Фото Depositphotos

Остров Пасхи, Чили. У большинства людей остров Пасхи ассоциируется с каменными статуями Моаи, и это неудивительно, ведь остров не является типичным для пляжного отдыха. Однако здесь есть большой песчаный пляж Анакена, который окружен пальмами, бирюзовой водой и имеет пологий вход. Этот пляж – один из самых уникальных во всей Латинской Америке, поэтому здесь точно стоит отдохнуть.

Пляж Анакена на острове Пасхи / Фото Carlos Alberto do Amaral

А куда не стоит ехать на море этим летом?

Ранее мы рассказывали о 7 местах в Европе, в которые не стоит планировать путешествие этим летом. В списке, кроме других, оказались Канарские острова, которые страдают от чрезмерного туризма. Здесь периодически устраивают протесты с требованием ограничить туризм.

Еще одно место, которое лучше обходить летом, – это греческий остров Санторини. Цены здесь выше, чем на других островах страны, а об аутентичном отдыхе можно забыть – туристов на улицах настолько много, что даже сложно передвигаться.