Издание Travel Off Path посоветовало туристам малоизвестный курорт Испании, на котором стоит отдохнуть уже в этом году – пока он не стал очень популярен.

Что это за курорт в Испании, о котором никто не знает?

Альмуньекар – это город в районе Коста-Тропикаль в провинции Гранада. Здесь есть длинная песчаная береговая линия и уникальная для Испании тропическая атмосфера. На пляжах растут пальмы, вода в море имеет бирюзовый оттенок, как в Карибском бассейне, на рынках продают спелые манго и другие экзотические фрукты. Кроме того, Альмуньекар – это один из самых теплых городов Испании – здесь есть более 300 солнечных дней в году.

Пейзажи в городе очень красивые – здесь есть пышные зеленые холмы, атмосферный старый город с узкими улочками и яркими ресторанами, крепость Сан-Мигель.

Обратите внимание! Как пишет Spain.info, история Альмуньекара достигает еще 800 лет до нашей эры. Когда-то этот город основали финикийцы как торговую колонию. С этого времени сохранились некрополь и солеварня. Также туристы могут посетить Археологический музей, где хранятся находки со времен римского периода. А на пляжах можно увидеть сторожевые башни, построены в мусульманский период города.

Какие пляжи курорта самые лучшие?

Наибольшим преимуществом Альмуньекара является именно его пляжи, которых здесь аж 18. На основе отзывов туристов ресурс Tripadvisor составил рейтинг лучших пляжей курорта. Вот тройка, возглавляющая рейтинг:

Плайя-де-Кантаррихан – нудистский пляж с кристально чистой водой, которая отлично подходит для подводного плавания; Плайя Сан-Кристобаль – вблизи пляжа есть много баров и ресторанов, поэтому спокойный отдых на побережье можно совместить с развлечениями; Плайя Котобро – пляж со спокойной атмосферой и береговой линией.

Как добраться до Альмуньекара?

Альмуньекар – небольшой город, так что аэропорта здесь нет. Туристы могут лететь в Малагу или Гранаду., а уже оттуда час ехать автобусом в Альмуньекар. Железнодорожной станции в городе также нет, поэтому поездом сюда не доберешься.

Побережье города Альмуньекар / Фото Depositphotos

