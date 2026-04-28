Украинка Яна Помьяновская, которая живет в Риме, рассказала о 6 невероятных и бюджетных локациях недалеко от Рима. Жители "вечного города" обожают эти места и часто выбирают их для короткого бегства на выходные.

Куда дешево уехать из Рима на один день?

1. Водопад Марморе. Как пишет Arkeonews, этот водопад – настоящее произведение древнеримской инженерии, который был создан еще в 271 году до нашей эры. Его высота достигает 165 метров и он является самым высоким рукотворным водопадом в мире. Водопад создали, чтобы побороть проблему нехватки воды, когда река Велино разлилась и образовала огромное болото. Древнеримские мастера перенаправили воду через соседнюю скалу в реку Нера.

Современный вид водопад приобрел в конце 1800-х годов, когда его начали использовать для производства гидроэлектроэнергии.

Сегодня добраться до этого живописного водопада можно на поезде со станции Roma Termini за 6 – 12 евро за билет в одну сторону. Ехать нужно до станции Termi, а дальше или автобусом к каскадам за 8 – 15 евро или на такси. Вход в парк стоит 10 – 15 евро.

Водопад Мармоме в Италии / Фото Depositphotos

2. Lago di Martignano. Это озеро отлично подойдет для пикника, купания или прогулки. Если хочется убежать от городской шумихи на природу, то Lago di Martignano – идеальный вариант. Проще всего добраться до него автомобилем, но можно доехать поездом до Viterbo, а затем автобусом или такси до самого озера. Вход бесплатный, но иногда с посетителей могут потребовать символическую плату.

3. Озеро Brocciano. Здесь, кроме живописного озера, можно увидеть красивый средневековый замок Орсини-Одескальки, вход в которых стоит около 8 – 12 евро. Добраться до озера можно за 4 – 9 евро.

4. Villa d'Este и Villa Andriana в Тиволи. Как пишет Википедия, Villa d'Este является одной из известнейших итальянских вилл 16 века и настоящим шедевром итальянского Возрождения. В то же время Villa Andriana – это руины древней виллы императора Адриана, которую строили еще в 118 году.

Добраться до города Тиволи можно поездом с главного железнодорожного вокзала в Риме. Ехать надо 40 – 50 минут до одноименной станции. Билет на поезд обойдется в 3 – 7 евро в одну сторону, а вход на территорию вилл в среднем стоит 12 – 15 евро за билет.

Вилла Villa d'Este в Тиволи / Фото Depositphotos

5. Ostia Antica. Это большой археологический парк с амфитеатром. Когда-то на этой территории был порт Древнего Рима, а сегодня можно увидеть его руины. До Ostia Antica из Рима можно доехать за полчаса. Дорога обойдется в 6 – 10 евро в две стороны, а вход в парк – около 15 евро.

6. Santa Morinella. Это курортный прибрежный городок за час езды с Рима. Здесь можно отдохнуть на пляже, покупаться в море и при этом не потратить кучу денег, ведь пляжи бесплатные. Добраться городка можно всего за 15 евро в обе стороны.

