Пользовательница тиктока @itsmedaariaa показала два красивых замка в Польше, которые стоит посетить на выходных. Расположены они рядом, поэтому их можно увидеть за один день.

Что это за уникальные замки возле Вроцлава?

Всего в часе езды от Вроцлава расположены два очень красивых замка – Zamek Niemodlin и Moszna Zamek. На территории первого замка посетители могут гулять прямо между оленей и кормить их с рук. По словам украинки, это просто невероятный опыт, потому что кажется будто ты героиня какой-то сказки.

Вход с человека стоит 40 злотых. На территории можно купить корм за 20 злотых, чтобы кормить оленей. Но его надо держать очень крепко, потому что животные довольно наглые – могут отобрать весь пакет. Гладить себя олени не позволяют, но вкусности едят охотно.

Паркинг возле замка платный, но можно сэкономить – оставить автомобиль возле магазина и пройтись 5 минут пешком.

Сам замок Niemodlin украинку не очень впечатлил, но прогулка возле оленей оставила незабываемые впечатления.

Украинка показала замок в Польше, где можно погулять возле оленей: смотрите видео

Замок Moszna значительно больше – он напоминает что-то среднее между Диснейлендом и Хогвартсом. Здесь есть 99 башен и 365 комнат – отдельная на каждый день года. Здание поражает своими масштабами и архитектурой. Входной билет внутрь замка стоит 52 злотых, подняться на башни можно за 44 злотых, а просто зайти на территорию – 24 злотых.

Украинка выбрала последний вариант и заметила, что этого вполне хватило, чтобы интересно провести время. Территория замка очень большая – здесь есть фонтан, красивые насаждения, оранжерея, кафе, в котором можно перевести дух после прогулки.

Как пишет Википедия, в парке вокруг замка растет 300-летняя дубовая аллея и 200-летняя липовая аллея. Сам дворец был построен в 18 веке в барочном стиле для силезской семьи промышленных магнатов Тиле-Винклеров.

Сейчас здесь проходят различные фестивали, мастер-классы и другие интересные события. На официальном сайте замка указано, что посетители могут не только увидеть замок, но и заночевать в его покоях. Всего для размещения доступны 50 номеров, а в стоимость проживания входит завтрак.

Невероятный Moszna Zamek: смотрите видео

