Автомобильный туризм дарит уникальное ощущение абсолютной свободы, позволяя самостоятельно выбирать маршрут и останавливаться в самых живописных уголках планеты. Популярное британское издание The Guardian провело масштабный опрос среди своих читателей, которые поделились собственным опытом незабываемых поездок по Европе. Эти практические советы помогут другим путешественникам детально спланировать будущие маршруты и подготовиться к трудностям в пути.

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Чем удивляет путешественников горная Румыния?

Путешественница Хелен Джексон отправилась покорять знаменитое Трансфагарацкое шоссе – вторую по высоте автомобильную дорогу в Румынии, уступающую лишь Трансальпине. Этот маршрут с его головокружительными серпантинами и стремительными подъемами в горы считается одним из самых зрелищных в мире. Из-за суровых зим в южных Карпатах участок дороги, ведущий к живописному озеру Биля, открыт для проезда лишь в течение нескольких летних месяцев.

Хотя нам говорили, что можно увидеть медведей, мы не ожидали заметить их буквально на обочине, причем один свисал с каменной стены, позируя для фотографий, сделанных через окно автомобиля,

– рассказывает Хелен Джексон, путешественница.

Трансфагарацкое шоссе / фото Canva

Что стоит увидеть во время тура по Ирландии?

В 2022 году путешественник Джо вместе с женой совершил масштабное путешествие длиной 1000 миль по острову Ирландия. Начав свой путь с ночного парома из Ливерпуля в Белфаст, пара посетила десятки знаковых городов, среди которых Дублин, Килкенни, Уотерфорд, Корк, Голуэй и Дерри. Они останавливались в уютных отелях типа B&B, молодежных хостелах и арендованных коттеджах.

Пейзажи были невероятно разнообразными, особенно запомнились поездка по полуострову на Кольце Керри и карстовый ландшафт Буррен в графстве Клэр. Там были прекрасные пляжи, богатая история и культура, отличная еда, колоритные городки и города, и, конечно же, лучшие пабы и такие дружелюбные, радушные люди,

– рассказывает Джо, путешественник.

Как спланировать идеальный маршрут по норвежским фьордам и Исландии?

Ник Мартин вместе с женой выбрали маршрут от Бергена до Воссевангена вдоль величественного Гардангер-фиорда, который является вторым по длине в Норвегии. По дороге они заехали в поселок Флом, чтобы отдохнуть в традиционной сауне и искупаться в ледяной воде. Далее их путь пролегал по горной дороге Мюркдален с крутыми поворотами и водопадами, а завершился рыбалкой в прибрежном поселке Дингья.

Как выглядит Хардангер-фьорд: смотреть видео

Тем временем путешественница Джесс поделилась опытом путешествия по кольцевой дороге Исландии, начав свой путь из Рейкьявика. Она советует планировать такую поездку на май, когда на дорогах еще мало туристов, хотя погода может быть переменчивой.

Мы провели несколько отпусков в формате автопутешествий – это было самым интересным. Каждый день мы видели множество драматических пейзажей и погодных условий, а также очень мало других автомобилей. Исландия – дорогая страна, но возможность наблюдать за китами и плавать в геотермальных бассейнах сделала это стоящим,

– рассказывает Джесс, путешественница.

Обратите внимание! Опытные водители советуют тщательно готовиться к поездкам по северным странам, ведь погода там может меняться каждый час, а некоторые горные дороги открыты только летом.

Чем привлекают дороги Шотландии и Романтическая дорога Баварии?

Для любителей истории и архитектуры идеальным выбором станет неспешная поездка на Оркнейские острова в Шотландии, которую протестировала туристка Таня. Маршрут пролегает мимо величественных замков, древних брохов и стоящих камней. Главной жемчужиной путешествия стало дикое побережье Кейтнесса и мыс Даннет-Хед – самая северная точка материковой Британии.

Если же вы ищете средневековой романтики, стоит обратить внимание на знаменитый немецкий маршрут Romantische Strasse ( Романтическая дорога). Путешественница Мэрилин преодолела все 286 миль этой трассы от Вюрцбурга до Швангау. По дороге она посетила уникальный город Нердлинген, построенный внутри гигантского метеоритного кратера, и завершила тур у сказочного замка Нойшванштайн.

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Какой итальянский маршрут стал абсолютным победителем опроса?

Настоящим фаворитом среди читателей стало путешествие по дикому сердцу Италии от Эммы де Гевенингем. Ее маршрут пролегает через живописную долину Саджитарио в регионе Абруццо, которая извивается между отвесными известняковыми скалами. Путешествие начинается в горном городке Анверса-дельи-Абруцци и ведет на юг к старинному Сканно, известному своими каменными лестницами и мощеными улочками, которые в свое время вдохновляли выдающегося графика Маурица Эшера.

Саджитарио в регионе Абруццо / фото TripAdvisor

Далее дорога поднимается через высокогорные пастбища к перевалу Годи на высоту 1630 метров, откуда открывается невероятный вид на бирюзовое озеро Барреа. Спускаясь через густые буковые леса национального парка, путешественники могут остановиться в уютном придорожном отеле с красноречивым названием Paradiso.

Каждая из этих удивительных автомобильных дорог доказывает, что настоящая магия путешествия кроется не только в конечной точке назначения, но и в каждом километре пройденного пути. Главное – правильно выбрать сезон, подготовить автомобиль и отправиться навстречу новым приключениям.