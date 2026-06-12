Автомобільний туризм дарує унікальне відчуття абсолютної свободи, дозволяючи самостійно прокладати шлях та зупинятися у наймальовничіших куточках планети. Популярне британське видання The Guardian провело масштабне опитування серед своїх читачів, які поділилися власним досвідом незабутніх поїздок Європою. Ці практичні поради допоможуть іншим мандрівникам детально спланувати майбутні маршрути та підготуватися до викликів на дорозі.

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Чим дивує мандрівників гірська Румунія?

Мандрівниця Гелен Джексон вирушила підкорювати знамените Трансфагараське шосе – другу за висотою автомобільну дорогу в Румунії, яка поступається лише Трансальпіні. Цей маршрут із його запаморочливими серпантинами та стрімкими підйомами в гори вважається одним із найвидовищніших у світі. Через суворі зими в південних Карпатах ділянка дороги, що веде до мальовничого озера Биля, відкрита для проїзду лише протягом кількох літніх місяців.

Хоча нам казали, що можна побачити ведмедів, ми не очікували помітити їх буквально на узбіччі, причому один звисав з кам'яної стіни, позуючи для фотографій, зроблених через вікно автомобіля,

– розповідає Гелен Джексон, мандрівниця.

Трансфагараське шосе / фото Canva

Що варто побачити під час турне Ірландією?

У 2022 році мандрівник Джо разом із дружиною здійснив масштабну подорож довжиною 1000 миль навколо острова Ірландія. Почавши свій шлях із нічного порома з Ліверпуля до Белфаста, пара відвідала десятки знакових міст, серед яких Дублін, Кілкенні, Вотерфорд, Корк, Голвей та Деррі. Вони зупинялися у затишних готелях типу B&B, молодіжних хостелах та орендованих котеджах.

Пейзажі були неймовірно різноманітними, особливо запам'яталися поїздка півостровом на Кільці Керрі та карстовий ландшафт Буррен у графстві Клер. Там були прекрасні пляжі, багата історія та культура, чудова їжа, характерні містечка та міста, і, звісно, найкращі паби та такі дружні, теплі люди,

– розповідає Джо, мандрівник.

Як спланувати ідеальний маршрут норвезькими фіордами та Ісландією?

Нік Мартін разом із дружиною обрали маршрут від Бергена до Воссевангена вздовж величного Гардангер-фіорду, який є другим за довжиною в Норвегії. Дорогою вони заїхали до селища Флом, щоб відпочити у традиційній сауні та скупатися у крижаній воді. Далі їхній шлях пролягав гірською дорогою Мюркдален із крутими поворотами та водоспадами, а завершився риболовлею у прибережному селищі Дінг'я.

Як виглядає Гардангер-фіорд: дивитись відео

Тим часом мандрівниця Джесс поділилася досвідом подорожі кільцевою дорогою Ісландії, розпочавши свій шлях із Рейк'явіка. Вона радить планувати таку поїздку на травень, коли на автошляхах ще мало туристів, хоча погода може бути мінливою.

Ми здійснили кілька відпусток у форматі автоподорожей – ця була найцікавішою. Щодня мы бачили безліч драматичних пейзажів і погодних умов, а також дуже мало інших автомобілів. Ісландія – дорога країна, але можливість спостерігати за китами та плавати в геотермальних басейнах зробила це вартим того,

– розповідає Джесс, мандрівниця.

Зверніть увагу! Досвідчені водії радять ретельно готуватися до поїздок північними країнами, адже погода там може змінюватися щогодини, а деякі гірські дороги відкриті лише влітку.

Чим приваблюють дороги Шотландії та Романтична дорога Баварії?

Для любителів історії та архітектури ідеальним вибором стане неспішна поїздка до Оркнейських островів у Шотландії, яку протестувала туристка Таня. Маршрут пролягає повз величні замки, стародавні брохи та стоячі камені. Головною перлиною подорожі стало дике узбережжя Кейтнесса та мис Даннет-Хед – найпівнічніша точка материкової Британії.

Якщо ж ви шукаєте середньовічної романтики, варто звернути увагу на знаменитий німецький маршрут Romantische Strasse (Романтична дорога). Мандрівниця Мерилін подолала всі 286 миль цієї траси від Вюрцбурга до Швангау. Дорогою вона відвідала унікальне місто Нердлінген, збудоване всередині гігантського метеоритного кратера, та завершила тур біля казкового замку Нойшванштайн.

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Який італійський маршрут став абсолютним переможцем опитування?

Справжнім фаворитом серед читачів стала подорож диким серцем Італії від Емми де Гевенінгем. Її маршрут пролягає через мальовничу долину Саджитаріо в регіоні Абруццо, яка звивається між стрімкими вапняковими скелями. Подорож починається від гірського містечка Анверса-дельї-Абруцці та веде на південь до старовинного Сканно, відомого своїми кам'яними сходами та брукованими вуличками, які свого часу надихали видатного графіка Мауріца Ешера.

Саджитаріо в регіоні Абруццо / фото TripAdvisor

Далі дорога піднімається через високогірні пасовища до перевалу Годі на висоту 1630 метрів, звідки відкривається неймовірний краєвид на бірюзове озеро Барреа. Спускаючись через густі букові ліси національного парку, мандрівники можуть зупинитися у затишному придорожньому готелі з промовистою назвою Paradiso.

Кожна з цих дивовижних автомобільних доріг доводить, що справжня магія подорожі ховається не лише в кінцевій точці призначення, а й у кожному кілометрі здоланого шляху. Головне – правильно обрати сезон, підготувати автомобіль та вирушити назустріч новим пригодам.