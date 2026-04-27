Возле живописной деревни Голлинсклаф в графстве Стаффордшир есть два холма – Хром-Хилл и Паркхаус-Хилл, – которые по форме напоминают спину спящего дракона. Кажется, что большой зверь вот-вот проснется и взлетит в небо. Об этом рассказывает Mirror.

Что известно о прогулке "спиной дракона"?

На первый взгляд, поход "спиной дракона" может показаться простым. Но на самом деле новички могут с ним не справиться. Дело в том, что местность очень холмистая – есть очень крутые подъемы и спуски, а также скалы. Местами даже опытным путешественникам может быть сложно на этом 6-километровом маршруте. Обычно туристы проходят его за 2 – 3 часа.

Хайкинг "спиной дракона" признали одним из самых живописных во всей Великобритании. Путь пролегает через полевые тропы, сельские дороги и фермы.

Обратите внимание! Подробно ознакомиться с маршрутом можно на ресурсе Lets go Peak District. Здесь рассказывают, где именно начинается маршрут и какой дорогой надо двигаться, чтобы его пройти. Начинать хайкинг туристам советуют из центра села Голлинсклаф и двигаться в северо-западном направлении вверх.

