Как рассказывает StayPoland.com, за более чем 900 лет существования в Кельце сохранилось немало исторических памятников. Поэтому не стоит ограничиваться только популярными городами, такими как Варшава, Краков или Вроцлав.

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Что посмотреть туристу в Кельце?

Знакомство с городом чаще всего начинают с рыночной площади, старинного собора и Епископского дворца. Помимо архитектурных жемчужин, Кельце предлагает туристические маршруты, велосипедные дорожки, рекреационные зоны и множество мест для активного отдыха. В течение года здесь также проходят ярмарки и выставки, а многочисленные кафе и рестораны делают путешествие еще более комфортным.

Одной из самых интересных локаций города считается заповедник Кадельня. Бывший карьер превратили в природный комплекс с пещерами, геологическими памятниками и амфитеатром. Особенно эффектно он выглядит в вечернее время благодаря подсветке.



Заповедник Кадельна / фото Andrzey Karbownik

Также стоит посетить дворец краковских епископов и кафедральный собор. Это одна из самых известных исторических достопримечательностей Кельце, рядом с которой расположен красивый Итальянский сад. Для прогулок идеально подойдет улица Сенкевича – главная пешеходная артерия города с кафе, ресторанами и атмосферными зданиями.

Центр геообразования / фото Kielce Travel

Любителям науки будет интересно посетить центр геообразования, где можно узнать больше о геологической истории региона и посетить 5D-кинотеатр.

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Для семейного отдыха подойдет музей игрушек и игр, где представлена большая коллекция старинных и современных игрушек. А тем, кто интересуется историей, стоит посетить центр патриотической и гражданской рефлексии, экспозиция которого рассказывает о прошлом города и борьбе за независимость.

Городской парк / фото Agencja Wyborcza.pl

Завершить прогулку можно в городском парке – одном из старейших в Польше. Здесь есть озеро, зеленые аллеи и уютные места для отдыха, что делает его прекрасной локацией для неспешной прогулки.