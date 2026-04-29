А еще именно в этом городе родилась Ума Турман, которую Квентин Тарантино превратил в символ голливудского кино. Благодаря материалам meetboston.com рассказываем обо всем этом подробнее.

Почему Бостон – важнейший город в истории США и куда пойти туристу в 2026 году?

Бостон основали 7 сентября 1630 года пуританские колонисты на берегу Массачусетского залива. До середины XVIII века он был крупнейшим городом британских колоний в Америке, важным морским портом и центром торговли. Именно здесь еще в 1635 году заработала Boston Latin School – старейшая школа в стране, а в 1636 – Гарвардский университет, старейший в Америке и один из самых престижных в мире.

Бостон называют городом, где родилась Америка – колыбелью американской революции. 16 декабря 1773 года местные, переодетые в индейцев, проникли на британские торговые суда и выбросили за борт 342 ящика чая – так произошло Бостонское чаепитие. Уже через два года рядом с городом разгорелись первые бои Войны за независимость.

Всю эту историю охватывает главная туристическая фишка Бостона – Freedom Trail, Тропа Свободы. Это четырехкилометровый пешеходный маршрут с красной линией на тротуаре, ведущий через 16 ключевых достопримечательностей, в частности дом героя революции Пола Ревира, церковь Old North Church, Капитолий штата Массачусетс и монумент на холме Банкер-Хилл.

Вот все, что нужно знать путешественнику о Бостоне: смотрите видео DotsonaMap

Бостон также гордится целым рядом "американских" рекордов. К примеру, Boston Common 1634 – старейший публичный парк США, бостонское метро 1897 – старейший работающий метрополитен Америки, и, конечно, Бостонский марафон – его проводят с 1897 года, и это самый старый и самый известный ежегодный марафон в мире.

А еще именно в этом городе 29 апреля 1970 года родилась знаменитая актриса Ума Турман, как пишет Britannica. Ее отец Роберт – профессор Колумбийского университета и первый американец, которого посвятил в буддийские монахи сам Далай-лама. А мать Умы Нена фон Шлебрюге – известная шведская топ-модель 1960-х.

В 14 лет Ума бросила школу и уехала в Нью-Йорк, где начала модельную карьеру, а уже в 1994 роль Мии Уоллес в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино принесла ей номинацию на Оскар. Чуть позже дилогия "Убить Билла" 2003 и 2004 годов, где Турман сыграла Невесту, стала культовой и окончательно закрепила за ней статус суперзвезды и любимицы Тарантино.

Какие еще интересные города США стоит увидеть собственными глазами?

Обратите внимание на Харрисбург, столицу штата Пенсильвания в США. Именно этот город неожиданно принял рекордные более 1,5 миллиона туристов за прошлый год и стал одним из самых популярных направлений страны. Харрисбург привлекает историческим шармом, живописными пейзажами вдоль реки Саскуэганна и спокойной атмосферой в противовес шумным мегаполисам.

А еще интересным является Лафайет в штате Луизиана – официально признанный "самым счастливым городом США". И это не просто маркетинговый слоган, а результат исследований об уровне удовлетворенности жизнью среди жителей. Город отличается уникальным сочетанием креольской и каджунской культур, живой музыкой и гастрономией, которой больше нигде в Америке не найдешь.