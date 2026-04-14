Штат Пенсильвания у большинства ассоциируется с Филадельфией или Питтсбургом, который, кстати, недавно признали самым модным городом северо-востока США, а о Харрисбурге вообще мало кто знает. Но на самом деле в этом и кроется причина популярности этого города. Об этом сообщает Travel Off Path.
Читайте также Забронируйте отдых в этих странах, пока цены резко не выросли: эксперт назвал выгодные направления
Почему столица Пенсильвании стала популярной среди туристов?
Харрисбург бьет рекорды в туризме не просто так. Сейчас многие путешественники предпочитают малоизвестные города, которые еще не заполонили толпы туристов, а Харрисбург – именно такой город. Столица Пенсильвании манит туристов своим историческим шармом и живописными видами на реку Сасквеганна.
Харрисбург прекрасно подходит для спокойного отдыха – здесь есть исторические кварталы для медленных прогулок, можно отправиться в круиз по реке и тому подобное. Кроме того, из Харрисбурга можно отправиться в Hersheypark – крупнейший парк развлечений в штате Пенсильвания.
Что обязательно надо увидеть в Харрисбурге?
Как пишет Visit Hershey & Harrisburg, жемчужиной Харрисбурга является здание Капитолия, купол которого возвышается над всем городом. Туристы могут забронировать бесплатную экскурсию с гидом по Капитолию и узнать об истории и удивительной архитектуре здания.
Сити-Айленд – это место, где можно увидеть, как местные проводят время с семьями, играют в игры на фоне реки и встречают красивый закат. Вечером Сити-Айленд превращается в эпицентр вечеринок и громкой музыки.
Также туристам стоит прогуляться по художественному району города, чтобы полюбоваться интересными муралами, посетить местные музеи, чтобы окунуться в историю региона, и посетить Епископальный собор Святого Стефана.
Какие еще интересные города в мире стоит увидеть туристам?
Специальный административный район Китая Гонконг в 2026 году стал гастрономической столицей мира. Здесь сочетаются древние китайские кулинарные традиции и современные мировые тенденции. В Гонконге можно посетить атмосферные заведения с традиционными китайскими закусками димсами или поужинать в роскошных ресторанах из списка Мишлен.
Если вы хотите увидеть Италию, то лучшими городами для весеннего путешествия являются Милан, Флоренция и Неаполь. Здесь есть интересная архитектура, идеальная погода и колоритные заведения.
Турист, который посетил все страны Европы, составил свой список из 5 самых интересных городов, в которые он готов возвращаться еще много раз.