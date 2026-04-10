Винисиус рассказал Travel Off Path о 5 малоизвестных городах Европы, которые понравились ему больше всего. О некоторых из них вы могли даже никогда не слышать.

Читайте также Как не испортить поездку в Рим: гид назвал ошибки, которые постоянно делают туристы

Какие 5 городов Европы больше всего понравились опытному путешественнику?

1. Триест, Италия

Это настоящая итальянская жемчужина на берегу Адриатического моря, о которой почти не говорят. Яркий портовый город Триест имеет богатое наследие, которое охватывает периоды римского правления, венецианского и славянского влияний и австрийского правления. Виниус назвал Триест архитектурно самым разнообразным городом Италии.

Здесь есть древняя арка Арко ди Риккардо, которую возвели во времена Римской империи, Большой канал, окруженный зданиями в итальянском стиле, фасады в стиле Габсбургов и тому подобное. Кстати, площадь Унита д'Италия является крупнейшей приморской площадью Европы.



Большой канал в Триесте / Фото Depositphotos

2. Зальцбург, Австрия

Зальцбург – это уютный и удивительно атмосферный город, из которого открываются виды на Альпы. Здесь есть красивый Старый город, дом, в котором родился Мацарт, набережная, мощная крепость Гогензальцбург и тому подобное.

Живописный Зальцбург летом / Фото Depositphotos

3. Глазго, Шотландия

Глазго – это идеальное место для молодежного отдыха с активной ночной жизнью. Путешественник обожает местные андерграундные бары, готическую архитектуру в стиле "Гарри Поттера" и суетливые площади. Он советует посетить Кафедральный собор Глазго, который является старейшим собором Шотландии и единственным, который пережил Реформацию без повреждений.

Обратите внимание! Тревел-блогер из Украины поделилась своими любимыми локациями в Глазго. Она составила целый маршрут по городу, который идеально подойдет для знакомства с ним.

4. Лилль, Франция

Всего в часе езды на поезде из Парижа расположена родина Шарля де Голля. Как пишет Trips.com, в городе Лилль переплелось множество архитектурных стилей и направлений. Здесь можно увидеть здания во фламандском стиле, периода Прекрасной эпохи, неоготические соборы и тому подобное. В городе стоит обязательно посетить Дворец-музей изобразительных искусств, который возвели по приказу Наполеона.

Город Лилль во Франции / Фото Depositphotos

5. Салоники, Греция

Салоники – это второй по величине город Греции, который спрятан в менее туристической и часто недооцененной северной части страны. Самая известная достопримечательность Салоник – средневековая крепость, которая когда-то была тюрьмой. В Старом городе есть много извилистых улочек с домами периода османской эпохи. Но больше всего путешественнику в Салониках нравится невероятно вкусная и дешевая местная кухня.

Куда еще стоит спланировать путешествие?