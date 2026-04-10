Вінісіус розповів Travel Off Path про 5 маловідомих міст Європи, які сподобалися йому найбільше. Про деякі з них ви могли навіть ніколи не чути.

Які 5 міст Європи найбільше сподобалися досвідченому мандрівнику?

1. Трієст, Італія

Це справжня італійська перлина на березі Адріатичного моря, про яку майже не говорять. Яскраве портове місто Трієст має багату спадщину, яка охоплює періоди римського правління, венеційського і слов'янського впливів та австрійського правління. Вініус назвав Трієст архітектурно найрізноманітнішим містом Італії.

Тут є стародавня арка Арко ді Ріккардо, яку звели за часів Римської імперії, Великий канал, оточений будівлями в італійському стилі, фасади в стилі Габсбургів тощо. До речі, площа Уніта д'Італія є найбільшою приморською площею Європи.



Великий канал у Трієсті / Фото Depositphotos

2. Зальцбург, Австрія

Зальцбург – це затишне і напрочуд атмосферне місто, з якого відкриваються краєвиди на Альпи. Тут є красиве Старе місто, будинок, у якому народився Мацарт, набережна, могутня фортеця Гогензальцбург тощо.

Мальовничий Зальцбург влітку / Фото Depositphotos

3. Глазго, Шотландія

Глазго – це ідеальне місце для молодіжного відпочинку з активним нічним життям. Мандрівник обожнює місцеві андерграундні бари, готичну архітектуру в стилі "Гаррі Поттера" та метушливі площі. Він радить відвідати Кафедральний собор Глазго, який є найстарішим собором Шотландії і єдиним, який пережив Реформацію без пошкоджень.

4. Лілль, Франція

Усього за годину їзди потягом з Парижа розташована батьківщина Шарля де Голля. Як пише Trips.com, у місті Лілль переплелося безліч архітектурних стилів та напрямків. Тут можна побачити будівлі у фламандському стилі, періоду Прекрасної епохи, неоготичні собори тощо. У місті варто обов'язково відвідати Палац-музей образотворчих мистецтв, який звели за наказом Наполеона.

Місто Лілль у Франції / Фото Depositphotos

5. Салоніки, Греція

Салоніки – це друге за величиною місто Греції, яке заховане в менш туристичній і часто недооціненій північній частині країни. Найвідоміша пам'ятка Салонік – середньовічна фортеця, яка колись була в'язницею. У Старому місті є багато звивистих вуличок з будинками періоду османської епохи. Та найбільше мандрівнику у Салоніках подобається неймовірно смачна і дешева місцева кухня.

