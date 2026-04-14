Штат Пенсильванія у більшості асоціюється з Філадельфією або Піттсбурґом, який, до речі, нещодавно визнали наймоднішим містом північного сходу США, а про Гаррісбург взагалі мало хто знає. Та насправді у цьому і криється причина популярності цього міста. Про це повідомляє Travel Off Path.
Чому столиця Пенсильванії стала популярною серед туристів?
Гаррісбург б'є рекорди у туризмі не просто так. Зараз багато мандрівників надають перевагу маловідомим містам, які ще не заполонили натовпи туристів, а Гаррісбург – саме таке місто. Столиця Пенсильванії манить туристів своїм історичним шармом та мальовничими краєвидами на річку Сасквеганна.
Гаррісбург чудово підходить для спокійного відпочинку – тут є історичні квартали для повільних прогулянок, можна відправитися у круїз річкою тощо. Крім того, з Гаррісбурга можна вирушити у Hersheypark – найбільший парк розваг у штаті Пенсильванія.
Що обов'язково треба побачити у Гаррісбургу?
Як пише Visit Hershey & Harrisburg, перлиною Гаррісбургу є будівля Капітолія, купол якої височіє над всім містом. Туристи можуть забронювати безкоштовну екскурсію з гідом Капітолієм та дізнатися про історію та дивовижну архітектуру будівлі.
Сіті-Айленд – це місце, де можна побачити, як місцеві проводять час з сім'ями, грають в ігри на фоні річки та зустрічають красивий захід сонця. Ввечері Сіті-Айленд перетворюється на епіцентр вечірок і гучної музики.
Також туристам варто прогулятися мистецьким районом міста, щоб помилуватися цікавими муралами, відвідати місцеві музеї, щоб поринути в історію регіону, та завітати до Єпископального собору Святого Стефана.
