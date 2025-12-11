24 Канал собрал пять вершин, которые считают одними из самых красивых в мире и которые действительно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Где расположены самые красивые вершины мира?

1. Маттергорн, Швейцария

Почти симметричная пирамидальная форма горы стала эмблемой Альп. Эту вершину даже называют "самой фотогеничной в мире". Кстати, именно ее можно увидеть на упаковке шоколада Toblerone. Опытные альпинисты могут самостоятельно подняться на Маттергорн, а для новичков есть канатная дорога и обычные панорамные маршруты. Лучшая точка обзора на гору открывается из городка Церматт.

Заметим, что Маттергорн является одной из самых опасных альпийских вершин. За всю историю восхождения на горе погибли более 500 альпинистов. Например, летом 2024 года двое туристов упали с высоты более 1000 метров и погибли, пишет Ansa.



Высота Маттергорна составляет 4 478 метров / Фото Depositphotos

2. Ама-Даблам, Непал

Это одна из самых красивых гор Гималаев, а ее название переводится как "ожерелье матери" из-за ледового карниза, который похож на украшение на шее женщины. Подъем на Ама-Даблан опаснее, чем на Эверест, и требует технических навыков.

Увидеть Ама-Даблам можно на маршруте к Эвересту (через Намче-Базар). Лучший сезон: март – май и октябрь – ноябрь. Высота горы составляет 6 812 метров над уровнем моря.



Ама-Даблам в Непале / Фото Depositphotos

3. Тре-Чиме-ди-Лаворедо, Италия

Это одна из самых известных локаций Доломитовых Альп. Три массива выглядят как каменные небоскребы и поднимаются почти на 3000 метров. Пройти маршрут вокруг пиков можно за 3 – 4 часа, он несложный. Летом здесь довольно много людей, поэтому лучше идти утром. К слову, зимой здесь совсем другой ландшафт, который тоже стоит увидеть.

Три пика Лаворедо в Италии / Фото Depositphotos

4. Денали, США

Это самая высокая вершина Северной Америки (6 190 метров), которая известна колоссальным перепадом высот, что визуально делает ее очень массивной. Полюбоваться этой впечатляющей горой можно из Denali National Park.



Гора Денали на Аляске / Фото Depositphotos

5. Киркьюфелл, Исландия

Киркьюфелл значительно ниже предыдущих гор, о которых мы рассказывали. Ее высота составляет всего 463 метра, и при этом она является настоящим символом Исландии. Эта живописная зеленая гора расположена вблизи водопада, а потому отражается в воде, создавая эффектный пейзаж.

Вот так известная исландская вершина отражается в воде / Фото Depositphotos

По данным Guide to Iceland, зимой возле Киркьюфелл можно наблюдать за северным сиянием. В этот период подниматься на вершину зимой строго запрещено, ею можно только наслаждаться на расстоянии. В то же время летом восхождение возможно только для опытных туристов в сопровождении профессионального гида.