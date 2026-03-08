Украинская тревел-блогерша Юлия Беркута недавно вернулась из поездки в Финляндию и поделилась своим опытом в одном из постов. Она рассказала, на что стоит обратить внимание, если планируете посетить горнолыжные курорты этой страны, чтобы путешествие прошло комфортно и без неприятных сюрпризов.
Смотрите также Неужели катание в Буковеле дороже, чем за рубежом: сравнение цен с финским курортом Леви
Катание на лыжах в Финляндии: о чем стоит знать?
- Высокие цены
Ужин на двоих в ресторане стоит от 150 евро, а популярные активности имеют еще большую стоимость: катание на снегоходах от 250 евро, а поездки с хаски от 350 евро.
О путешествии в Финляндию: смотреть видео
- Сильный холод
Температуры могут опускаться до – 26 градусов. Для комфортного катания рекомендуется одевать несколько слоев термобелья, флис и теплую куртку. Ветер делает условия еще более суровыми, поэтому стоит пристально следить за защитой конечностей.
- Сложная логистика
Добраться до горнолыжных курортов Финляндии непросто: из Киева дорога занимает минимум два дня, а путешествие на автомобиле может занять целую неделю.
Несмотря на эти вызовы, Финляндия предлагает идеальные условия для зимнего отдыха и катания на лыжах, которые компенсируют потраченные время и деньги.
Смотрите также Можно купить Мак-меню прямо на лыжах: где увидеть единственный в мире горнолыжный МакДональдс
И действительно, Финская Лапландия – это настоящая зимняя сказка, расположена преимущественно за Полярным кругом. Зимой здесь открываются невероятные пейзажи: заснеженные леса, мягкие холмы и тишина дикой природы, рассказывает Crystal Ski. Особенно поражают знаменитые финские деревья, покрытые толстым слоем снега, которые создают почти фантастические пейзажи и делают регион популярным среди любителей зимних путешествий.
Северное сияние в Финляндии / фото Canva
Кроме пейзажей, Финляндия привлекает туристов возможностью кататься на лыжах, даже если они только начинают учиться. Здесь много пологих трасс и работают лыжные школы для новичков, а из-за короткого зимнего дня популярно ночное катание на освещенных склонах. Также Лапландия считается одним из лучших мест в мире, где можно увидеть северное сияние – яркие цветные волны света, появляющиеся на зимнем небе.
Где еще покататься на лыжах в Украине, кроме Буковеля?
Узнайте о топ 5 горнолыжных курортов Львовщины. Одним из них является Emily Resort – современный горнолыжный курорт недалеко от Львова, предлагающий три ухоженные трассы различной сложности, прокат снаряжения, сноутюбинг и даже детскую горку.
Или же, где расположен самый длинный горнолыжный спуск в Украине. Увидеть его можно в курорте "Красия", который расположен в селе Вышка, что в Ужгородском районе, всего в 60 километрах от областного центра Закарпатья. Курорт расположен на одноименной горе Красия – 1036 метров.