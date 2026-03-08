Іспанія вже багато років залишається одним із найпопулярніших напрямків, проте досі в цій країні є місця, які зможуть для себе відкрити мандрівники, пише Express.

Досвідчені туристи вже побували у більшості популярних великих міст, тож обирають для відкриття менш популярні локації. Для тих, хто хоче віднайти таке місце й додати до скарбнички подорожей, Іспанія пропонує цікаве місце, в якому туристи можуть знайти автентичний досвід.

Яке іспанське село вражає автентичністю?

Фахівці National Geographic нещодавно звернули увагу на кілька подібних віддалених населених пунктів, відзначивши їхню історичну спадщину, культурні традиції та гостинність місцевих жителів.

Одне з таких місць описують як село, яке майже не змінилося з часом і ніби "застигло" в минулому. Йдеться про Бегет – невелике поселення, розташоване в глибині Каталонських Піренеїв. Це місце давно приваблює тих, хто шукає спокійні прогулянки, гірські краєвиди та атмосферу тиші.

У минулому це село було настільки ізольованим, що автомобільна дорога з’явилася тут лише в 1960-х роках, а мобільний зв’язок почав працювати тільки з 2023 року.



Іспанське село Бегет / Фото Tripadvisor

Село описують як справжній скарб каталонської культури. Тут можна побачити вузькі бруковані вулиці, старовинні кам’яні мости та вражаючі гірські пейзажі. Один з місцевих мешканців зазначив, що туристи швидко закохуються в це місце.

За словами представників туристичної галузі, Бегет вважається одним із найчарівніших сіл Каталонії та майже не зазнав змін з плином часу. Туристи описують це місто як дуже тихе й спокійне. Тут збереглися два середньовічні мости та традиційні кам’яні будинки, які створюють відчуття справжньої подорожі в минуле.

До слова, селище Кудільєро в Астурії відоме своїми яскравими будинками, історичним центром, рибальськими традиціями та фестивалями, пише The Mirror. Італійське селище славиться астурійською гастрономією, включаючи страви з морепродуктів, традиційний сидр та місцеві делікатеси, як-от квасоляна запіканка.

Що ще варто знати про міста Іспанії?