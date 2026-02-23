Серед символів міста – величний Королівський палац, жвава площа Пласа-Майор та один з найвідоміших парків країни – Ель-Ретіро, пише Express.

Чому туристам варто побачити Мадрид?

Парк, що займає 140 гектарів, колись належав іспанській монархії, але з 1868 року став відкритим для всіх охочих й перетворився на улюблене місце відпочинку містян і туристів.

Найбільшим громадським парком столиці є Каса-де-Кампо. Його територія у 14 разів більша за площу Монако. Для порівняння, він вп’ятеро перевищує Центральний парк у Нью-Йорку та вдвічі – Булонський ліс у Парижі.

На території розташовані зоопарк та парк розваг, тож це робить його одним з наймасштабніших міських просторів для дозвілля в Європі.



Мадрид сподобається багатьом туристам / Фото Pexels

Мадрид також влавиться своїми музеями. Тут розташовані одні з найвищих культурних установ Іспанії – музей Прадо, музей королеви Софії, а також музей іммерсивного мистецтва кочівників.

Кухня є не менш важливою частиною іспанської столиці. Туристи із задоволенням куштують традиційні бокальдійо де кальмари (сендвіч з кальмарами), тортилью та чуррос.

Перше місце Мадрид очолив у списку завдяки цікавим місцям та простору, де туристи зможуть відкрити для себе чимало нового. А ще місто налічує понад 3000 сонячних годин на рік, а сонце неабияк приваблює туристів, оскільки дозволяє набагато краще пізнати атмосферу місцевості.

Які ще іспанські міста красиві навесні?

Валенсія відома комплексом Місто науки та мистецтв, архітектурою Сантьяго Калатрави та відзначається 300 сонячними днями на рік, пише In Journal. Барселона славиться середземноморською атмосферою, парком Гуель, Собором Святого Сімейства і творіннями Антоніо Гауді.

