А ще окрема увага приділена факторам, що формують комфортне життя мешканців – від організації транспорту до освіти, культурного життя та соціального забезпечення, пише In Journal.

У яких містах найкомфортніше життя?

Берн

Очолила рейтинг швейцарська столиця, оскільки тут високий рівень безпеки та комфорт на усіх рівнях. У Берні добре розвинена система охорони здоров’я, продумана інфраструктура та один із найнижчих показників злочинності в Європі.

Копенганен

Данська столиця вважається прикладом сталої урбаністики. Інфраструктура орієнтована на пішоходів і велосипедистів, а громадські системи працюють злагоджено. Освіта та медицина тут отримують високі оцінки.

Ставангер

Норвезьке місто вирізняється стабільною економікою та високим рівнем державних послуг. Мешканці відзначають тут чисте довкілля, безпеку та вдалий баланс між роботою й особистим життям.

Женева

У цьому місті високий рівень безпеки, якісна медицина та добре організована інфраструктура. Сильна освітня система та високі екологічні стандарти формують комфортне середовище для життя.

Люксембург

Навіть така компактна держава здатна забезпечити високий стандарт життя. Тут стабільна економіка та безпечне середовище.

Гаага

Місто відоме високою якістю життя. Стабільне середовище формує розвинена інфраструктура й безпека, а близькість до моря сприяють балансу між роботою та відпочинком.

Відень

В австрійській столиці високий рівень громадських послуг, розвинений транспорт й доступ до культурних установ. Відень є одним з найкомфортніших міст Європи завдяки сучасній організації та поєднанню історичної спадщини.

Мюнхен

Місто поєднує потужну економіку зі стабільним ринком праці та якісною інфраструкторою. Місто чисте, безпечне й добре організоване. Близькість до природи й велика кількість зон відпочинку дозволяють підтримувати активний спосіб життя.

Дублін

Ірландська столиця останніми роками активно розвивається. Місто пропонує хорошу освіту, ефективні державні системи та насичене культурне життя. Дублін стає привабливим для довгострокового проживання.

Лісабон

Столиця Португалії поєднує приємний клімат, безпеку й поступове покращення міської інфраструктури. Близькість океану й численні відкриті простори сприяють здоровому способу життя та загальному добробуту.

