А еще отдельное внимание уделено факторам, формирующих комфортную жизнь жителей – от организации транспорта до образования, культурной жизни и социального обеспечения, пишет In Journal.

В каких городах самая комфортная жизнь?

Берн

Возглавила рейтинг швейцарская столица, поскольку здесь высокий уровень безопасности и комфорт на всех уровнях. В Берне хорошо развита система здравоохранения, продуманная инфраструктура и один из самых низких показателей преступности в Европе.

Копенганен

Датская столица считается примером устойчивой урбанистики. Инфраструктура ориентирована на пешеходов и велосипедистов, а общественные системы работают слаженно. Образование и медицина здесь получают высокие оценки.

Ставангер

Норвежский город отличается стабильной экономикой и высоким уровнем государственных услуг. Жители отмечают здесь чистую окружающую среду, безопасность и удачный баланс между работой и личной жизнью.

Женева

В этом городе высокий уровень безопасности, качественная медицина и хорошо организованная инфраструктура. Сильная образовательная система и высокие экологические стандарты формируют комфортную среду для жизни.

Люксембург

Даже такое компактное государство способно обеспечить высокий стандарт жизни. Здесь стабильная экономика и безопасная среда.

Гаага

Город известен высоким качеством жизни. Стабильную среду формирует развитая инфраструктура и безопасность, а близость к морю способствуют балансу между работой и отдыхом.

Вена

В австрийской столице высокий уровень общественных услуг, развитый транспорт и доступ к культурным учреждениям. Вена является одним из самых комфортных городов Европы благодаря современной организации и сочетанию исторического наследия.

Мюнхен

Город сочетает мощную экономику со стабильным рынком труда и качественной инфраструкторой. Город чистый, безопасный и хорошо организованный. Близость к природе и большое количество зон отдыха позволяют поддерживать активный образ жизни.

Дублин

Ирландская столица в последние годы активно развивается. Город предлагает хорошее образование, эффективные государственные системы и насыщенную культурную жизнь. Дублин становится привлекательным для долгосрочного проживания.

Лиссабон

Столица Португалии сочетает приятный климат, безопасность и постепенное улучшение городской инфраструктуры. Близость океана и многочисленные открытые пространства способствуют здоровому образу жизни и общему благосостоянию.

Какая страна идеальна для морского отпуска?

Португалия предлагает разнообразный отдых: пляжи Алгарве, скалистые берега Мадейры и велосипедные маршруты по долине Дору, пишет Daily Mail. Туристы могут наслаждаться как активным, так и спокойным отдыхом, включая дегустацию вина и прогулки по историческим городам.

