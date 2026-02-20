В списке четыре из пяти первых позиций заняли именно европейские города, пишет Travel + Leisure. Первенство сохранил Париж. В 2025 году французскую столицу посетили более 18 миллионов туристов.

Почему Париж снова стал самым популярным?

Успех города обеспечили развитая туристическая инфраструктура, насыщенная культурная жизнь и фокус на устойчивом развитии. Дополнительный интерес у туристов вызвало повторное открытие Собора Парижской Богоматери, которое стало одним из ключевых событий года.

Второе место в списке занял Мадрид, который получил высокие оценки за инициативы в сфере устойчивого развития и городской мобильности. На третью строчку поднялся Токио благодаря яркому опыту для посетителей и проведению масштабных спортивных событий.

В пятерку вошли Рим, который укрепил позиции благодаря открытию новых роскошных отелей и Милан – мировой центр моды и дизайна.

Несмотря на доминирование Европы, Азия быстро сокращает отставание. По данным отчета, в 2025 году международный туризм продолжил расти. Наибольшую динамику продемонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион – плюс 10%, за ним следуют Ближний Восток и Африка с показателем в 7%. Среди городов по количеству посетителей лидирует Бангкок – 30 миллионов туристов, далее следует Гонконг, Лондон и Макао.

Стремительный рост туристических потоков обусловлено упрощением визовых правил, а также масштабными культурными и спортивными событиями, которые улучшают опыт путешественников. В первую десятку среди США смог войти только Нью-Йорк, который занял шестую позицию.

Что стоит увидеть в Париже, кроме туристических локаций?

Эрин Вакс, которая прожила в Париже 4 года, назвала непопулярные среди туристов места, которые она советует посетить, пишет Daily Mail. Чтобы почувствовать настоящую французскую атмосферу, стоит посетить пекарни в спальных районах, а также бар Le Pavillon des Canaux на канале Сен-Мартен.

Любимый музей девушки – музей Родена, в котором собрана коллекция работ французского скульптора. Чтобы попасть в пекарни с настоящей французской атмосферой и самой вкусной выпечкой, надо проехаться в спальные районы – девушка советует округа 15 и 9.

