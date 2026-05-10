Доломіти в Італії вважаються одним із найкрасивіших гірських регіонів Європи, однак травень тут доволі суперечливий період для подорожей. Саме у цей час більшість готелів, ресторанів, гірських хатин і канатних доріг ще не працюють після зимового сезону, а літній туристичний сезон офіційно стартує лише у червні. Попри це, чимало туристів усе одно приїжджають сюди навесні заради меншої кількості людей, спокійної атмосфери та неймовірних пейзажів, розповідає Moon Honey Travel.

Яка погода у Доломітах у травні?

Навесні погода у Доломітах дуже нестабільна. Середня температура у травні становить приблизно + 15 градусів, однак у горах часто лежить сніг, особливо на північних схилах. Також у цей період нерідко йдуть сильні дощі, а інколи сніг може випасти навіть наприкінці місяця. Через це мандрівникам радять уважно перевіряти погодні умови перед походами та обов'язково брати із собою трекінгові палиці й спеціальні накладки на взуття для ходьби по снігу.

Чому у травні багато туристичної інфраструктури закрито?

Травень у Доломітах вважають "перехідним" сезоном між зимою та літом. Саме тому багато канатних доріг, сезонних автобусів, ресторанів і гірських притулків ще не відкриваються для туристів. Зазвичай не радять їхати у Доломіти в цей період через непередбачувані погодні умови та майже повністю закриту туристичну інфраструктуру. Водночас кінець травня вже значно кращий для подорожей, адже деякі маршрути та канатні дороги починають працювати.

Які місця радять відвідати навесні?

Попри труднощі, у Доломітах є чимало місць, які особливо гарно виглядають саме навесні. Одним із найпопулярніших напрямків є долина Валь-Гардена – це мальовничий регіон із невеликими альпійськими селами та краєвидами на знамениті піки Одле.

Валь-Гардена

Також туристам рекомендують відвідати Валь-ді-Фунес – долину, яка відома своїми зеленими луками, маленькими фермерськими будинками та гірськими вершинами, що нагадують декорації до казки. Ще одна популярна локація – це озеро Браєс, навколо якого навесні можна пройти пішохідним маршрутом довжиною приблизно 3,6 кілометра.

Які маршрути залишаються доступними?

У травні туристам радять обирати легші маршрути у долинах та на плато, адже високогірні стежки можуть бути небезпечними через сніг і слизькі ділянки. Серед найкращих весняних маршрутів називають долину Валлунга – мальовничу альпійську місцевість із широкими луками та високими скелями. Ця стежка підходить навіть для сімей із дітьми. Також популярністю користується долина Валь-Фіскаліна, де навесні можна гуляти серед гірських краєвидів і хвойних лісів.

Долина Валлунга

Коли найкраще їхати до Доломітів?

Січень

Пік зимового сезону з ідеальними умовами для лиж, сноуборду та зимових походів, розповідає Responsible Travel. Погода зазвичай ясна, сонячна, але холодна. Це один із найпопулярніших місяців для зимового відпочинку в горах.

Лютий

Сезон зимових видів спорту триває, дні стають довшими. Сніг стабільний, погода здебільшого суха й сонячна. Чудовий час для катання та спокійного гірського відпочинку.

Березень

Кінець зимового сезону. Ще можна кататися на лижах і снігоступах, але сніг починає ставати менш стабільним. Температура трохи вища, ніж узимку.

Квітень

Перехідний місяць між зимою і весною. Більшість підйомників і готелів закриваються, сніг активно тане. Це дуже тихий період у горах.

Травень

Початок туристичного сезону для піших маршрутів. У долинах уже тепло, але на висотах ще лежить сніг. Частина маршрутів може бути недоступною.

Червень

Офіційний старт літнього сезону. Відкриваються готелі, маршрути та підйомники. Гори вкриваються квітами, але на вершинах ще може залишатися сніг.

Липень

Повноцінний літній сезон і найкращий час для високогірних походів. Тепло, всі маршрути відкриті, але багато туристів.

Серпень

Найбільш завантажений місяць. Ідеальна погода для походів, але багато людей через відпустки та свята. Часто проходять фестивалі.

Вересень

Один із найкращих місяців для відвідування. Менше туристів, приємна погода, гарні пейзажі та альпійське "золоте світло".

Жовтень

Осінній період із яскравими кольорами. Спокійно, але багато підйомників і готелів уже закриваються. Погода прохолодна.

Листопад

Міжсезоння. Дуже тихо, більшість туристичної інфраструктури закрита. Починають з'являтися різдвяні ринки в містах.

Грудень

Початок зимового сезону. Відкриваються лижні курорти, з'являється стабільний сніг. Популярний період через Різдво та свята.

