У Карпатах Румунії є місце, де драматичні гірські пейзажі поєднуються з незвичайними природними явищами. Високі вапнякові скелі, вузький серпантин між ними та озеро з мертвими деревами створюють атмосферу, яка більше нагадує декорації до фільму, ніж реальність.

Йдеться про ущелини Біказ – одну з найцікавіших природних локацій країни. З посиланням на WordPress.com та Romania Tourism, розповідаємо найцікавіші деталі про це місце.

Дивіться також Жодного фотошопу: куди поїхати, щоб побачити океан, що світиться у темряві

Чому ущелини Біказ так привертають увагу туристів?

Ущелини Біказ – це вузький гірський прохід, сформований річкою Біказ, яка протягом тисячоліть прорізала масивні вапнякові породи. Ущелина розташована між історичними регіонами Молдова та Трансільванія і колись виконувала роль природного кордону.

Як виглядають ущелини: дивитись відео

Скелі тут піднімаються на сотні метрів, утворюючи вражаючий каньйон, через який проходить одна з наймальовничіших доріг Румунії. Ця територія входить до складу Cheile Bicazului-Hășmaș National Park і відома не лише краєвидами, а й біорізноманіттям, зокрема, тут можна побачити рідкісного птаха, настінного повзуча.

Поруч із ущелиною розташоване Червоне озеро – природна водойма, яка одразу привертає увагу своїм незвичним виглядом. Із води тут виступають десятки стовбурів дерев, що залишилися після затоплення долини. Озеро утворилося у 1838 році внаслідок масштабного зсуву, який перекрив течію річки Біказ.

Як виглядає озеро: дивитись відео

Назва "Червоне" пов'язана або з відтінком води через осади, або з місцевою легендою про трагічні події під час обвалу. Незважаючи на містику, сьогодні це спокійне місце для відпочинку серед гір.

Що включає національний парк?

Парк охоплює близько 17 тисяч акрів і поєднує різноманітні природні ландшафти. Тут прокладено понад десяток туристичних маршрутів, які відкривають доступ до оглядових майданчиків, скельних утворень і гірських вершин.

Серед найвідоміших локацій: П'ятра Сінгуратика, ущелини Şugăului та Bicajelului, а також панорамні точки Suhardul Mic і Ghilcoș. Територія парку відзначається багатою флорою і фауною: тут мешкають бурі ведмеді, рисі, вовки, а також зустрічаються рідкісні рослини, включно з едельвейсом і гірськими орхідеями.

Дивіться також Ця локація нагадує найвідоміші курорти Італії, але без високих цін і натовпів туристів

Як дістатися?

Найближчі аеропорти розташовані в Ясси та Сучава, звідки до парку можна доїхати автомобілем. Основний доступ здійснюється трасами DN12C (у напрямку Bicaz Chei) та DN12 (через Брашов і Балан). Також зручно дістатися потягом до станцій Piatra Neamț, Gheorgheni або Bicaz, а далі скористатися місцевим транспортом.

Адреса: Izvorul Mureșului, вул. Principala 44A, Румунія.

Які є ще цікаві локації у Румунії?